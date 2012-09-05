احداث بازار بزرگ مبل در قم/ احداث بوستان تلاش در منطقه سه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه پنج قم با اشاره به نامگذاری سالجاری با عنوان حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: توجه ویژه‌ای به بحث کارگاه‌های تولیدی و نیازهای شهری مربوط به این کارگاه‌ها در حوزه راه‌های دسترسی، معابر ورودی و فضاهای مورد نیاز اطراف کارگاهها شده است.



سید جمال الدین حسینی با اشاره به پیگیری در زمینه احداث بازار بزرگ مبل ایران گفت: این بازار در محدوده اطراف میدان ولیعصر احداث شده و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بازار زمینه رشد تولیدات بومی استان در حوزه مبلمان شهری فراهم می‌شود.



شهردار منطقه پنج قم ادامه داد: ۱۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای امسال داشتیم که به بیش از ۳۰ پروژه اختصاص داده شد.



توسعه بوستان های محلی در منطقه پنج قم



شهردار منطقه پنج قم با اشاره به توسعه بوستان‌های محلی گفت: احداث سه بوستان محلی در خیابان‌های شهر قائم، کلهری و بلوار کبیری در دستور کار قرار گرفته است.



حسینی ادامه داد: سوله بحران از دیگر پروژه‌های در حال اجرا بوده که ۱۸۰ میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است.



وی عنوان داشت: ساخت انهار، جدول‌گذاری و روکش انهار کشاورزی در معابر شهری از دیگر پروژه‌هایی بوده که در دستور کار قرار دارد.



شهردار منطقه پنج قم یادآور شد: ۷۰ میلیون تومان اعتبار برای درزگیری آسفالت اطراف رینگ مسجد جمکران اختصاص داده شده و تاکنون این پروژه ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



وی با اشاره به دیگر پروژه‌های شهرداری منطقه پنج گفت: پروژه خرید و ساخت دال بتونی برای روکش انهار ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اعتباری بالغ بر ۵۶ میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده است.



حسینی تصریح کرد: تراش آسفالت از دیگر فعالیت‌ها بوده که ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته و ۳۰ میلیون تومان اعتبار برای آن اختصاص داده شده است.



وی عنوان داشت: بحث پیاده‌روسازی معابر سطح منطقه ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ۲۰۰ میلیون تومان ردیف اعتباری این پروژه است.



بوستان تلاش تا پایان امسال احداث می‌‌شود



شهردار منطقه سه قم از احداث بوستان تلاش در این منطقه با اعتبار ۲ میلیارد ریال تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: درراستای رفاه شهروندان و استفاده عمومی از بوستان، احداث و بهسازی بوستانهای محله ای در دستور کار شهرداری قم بویژه منطقه سه قرار گرفته است.



احمد ترکمن هدف از احداث این بوستان را افزایش سرانه فضای سبز و تامین فضای تفریحی مورد نیاز شهروندان ذکر کرد و افزود: بوستان تلاش واقع در محله توانیر، بلوارتلاش در حال احداث است که همشهریان ساکن در منطقه سه خصوصا شهروندان ساکن در محلات توانیر و مهدیه می‌توانند از آن استفاده کنند.



شهردار منطقه سه عملیات عمرانی این بوستان را شامل 2 هزار متر طول جدولگذاری، سه هزار متر مربع پیاده رو سازی، 2 هزار متر مربع بلوک چینی ذکر کرد و اظهار داشت: این بوستان با مساحت ۱۷هزار متر مربع در حال احداث است.



ترکمن ضمن اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی این پروژه تصریح کرد: این پروژه با ۲ میلیارد ریال اعتبار از اواسط تیرماه سال جاری شروع شد و ظرف مدت ۲ ماه اجرا و تا پایان سال به اتمام و بهره برداری می‌رسد.

