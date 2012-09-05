ویژه نامه بهائیت در فضای مجازی عرضه شد

غلامرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به مناسبت های مختلف در سایت حوزه نت ویژه نامه ای گذاشته می شود.

وی گفت: ویژه نامه بهاییت نیز که در گذشته عرضه شده بود به روز رسانی شده و در مرکز نور عرضه شده است.



مدیر مرکز ارتباطات و تبلیغات مرکز کامپیوتری علوم اسلامی بیان کرد: این ویژه نامه در سه بخش اصلی معرفی بهائیت، پرسش و پاسخ، پایان نامه ها و اخبار با محوریت بهائیت گذشته، حال و آینده تهیه شده است.



وی گفت: ویژه نامه بهاییت در مرکز نور عرضه شده و استفاده از آن رایگان است.



رحمانی بیان کرد:‌ انتشار کتاب دست های شیطانی، بررسی عملکرد فرقه ضاله بهائیت در ایران، مطالعات تاریخی بهاییت منتشر شد، الازهر پیروان بهائیت را کافر اعلام کرد، الأزهر بهائیت یک جنبش صهیونیستی است، صحبتهای یک بهائی تازه مسلمان شده نیز در این نرم افزار ارائه شده است.