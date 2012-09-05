ایجاد تمدن های نوین با محوریت اسلام نیازمند تغییرات فکری در سیاست است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین اجلاس سالیانه بسیج اساتید اظهار کرد: برای ایجاد تمدن اسلامی نیازمند همگام بودن همه علوم در حوزه های جامعه شناسی، فقه و معرفت شناسی پاسخگوی همه سئوالات در حوزه تمدن سازی اسلامی است.

وی با اشاره به این مطلب که ریشه تمدن های نوین در تمدن های اسلامی است، افزود: شاخصه های تمدن سازی برای ایجاد تمدن سازی اسلامی باید در پیچ و تاب تاریخ پرسش های رادیکالی با محوریت سیاسی، فرهنگی مطرح کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همه توطئه های دشمن مبنی بر راه اندازی نبرد های عدل و ظلم، مذهبی، قومیت و نژادی، برای جلوگیری از تمدن سازی اسلامی است.

وی با اشاره به این مطلب که راس عقلانیت برای ایجاد تمدن اسلامی بعداز ایمان به خداوند عشق به بشریت است، اذعان داشت: ایمان به خداوند متعال و احترام به متقابل افراد به یکدیگر دو عنصر غیر قابل تفکیک از یکدیگر برای ایجاد تمدن اسلامی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بابیان اینکه تحولات تاریخی در این برهه زمان منجر به زایش تمدن های نوین شده است، گفت: برای ایجاد تمدن های نوین با محوریت اسلامی نیازمند تغییرات فکری در عرصه سیاست و فکر هستیم.

وی با بیان اینکه بازخوانی سبک زندگی دینی، گامی موثر در راستای تمدن سازی اسلامی است، گفت: درک صحیح از زمان و شرایط منجر به نظام سازی دینی می شود.

رحیم پورازغدی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این مطلب که شرایط امروز آماده پذیرش تمدن سازی شیعی است، افزود: برای ایجاد تمدن اسلامی و شیعی باید متناسب با تغییرات زمان پیش رویم.

وی با بیان اینکه برای ایجاد تمدن سازی اسلامی نیازمند فعالیت های حوزه و دانشگاه بدون هیچگونه تهجر و بدعت هستیم، تصریح کرد: ارائه متناسب احکام با موضوع از نکاتی است که باید حوزه و دانشگاه در راستایی تبیین تمدن اسلامی مد نظر داشته باشند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این مطلب که برای ایجاد تمدن سازی اسلامی ارائه علم شفاهی قابل قبول نیست، بیان داشت: ارائه فرهنگ مکتوب اسلامی که شروع ارائه فرهنگ مکتوب توسط پیامبر(ص) زده شده است گامی موثر در راستای ترویج تمدن سازی اسلامی است.