علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: لباس های مدارس دانش آموزان امسال به صورت متحدالشکل با قیمت مصوب بازرگانی در مقاطع دولتی در شهر و روستا توزیع می شود.



وی با بیان اینکه طرح متحدالشکل بودن لباس دانش آموزان ادامه سال گذشته است اما امسال بهینه سازی شده و در حال اجرا است، بیان کرد: لباس‌ها از طریق تعاونی مصرف فرهنگیان توزیع می شود و اتحادیه صنف خیاطان و تریکوبافان نیز به دوخت لباس‌ها اقدام می‌کنند.



رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: لباس های مدارس دانش آموزان در قم در 44 نقطه شهر توسط تیم هایی که تولید کنندگان مشخص کرده اند توزیع می شود.



وی با اشاره به اینکه حواله خرید لباس از طریق مدارس به اولیا داده می شود افزود:‌ در حواله قیمت لباس ها نیز مشخص می‌شود، همچنین آدرس نیز در حواله قید می‌شود.



کیفیت دوخت لباس های دانش آموزان بهتر شده است



وی بیان کرد: از آنجایی که این طرح ادامه سال گذشته است بنابرین دانش آموزانی که از سال گذشته لباس دارند می توانند از لباسهای سال گذشته استفاده کنند.



یوسفی با اشاره به اینکه قیمت‌ها کنترل شده است افزود: امسال کیفیت دوخت و همچنین نظارت بر دوخت نیز بالاتر رفته است.

