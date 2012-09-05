اجلاس وحدت و انسجام ملی جوانان ایرانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی مرحله استانی اجلاس وحدت و انسجام ملی جوانان ایرانی که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، رئیس سازمان هلال احمر، مشاور استاندار در امور جوانان، مشاور رسانه‌ای استاندار، شهردار بندرعباس، رئیس بنیاد نخبگان و چند نفر دیگر از مسئولان مربوط برگزار شد، اظهار امیدواری کرد که هرمزگان در برگزاری مرحله استانی اجلاس یادشده بتواند در رتبه‌های بالایی از رده‌بندی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نحوه برگزاری این همایش به طور مستقیم و بلافاصله توسط شخص رئیس جمهور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اضافه کرد: دستگاه‌های مربوطه و به ویژه روابط عمومی‌های آنان باید در نهایت قوت و تمرکز در امر برگزاری این همایش وارد شوند.

علامه‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: از آنجایی که بخش اعظم فعالیت‌های جوانان در نیمه دوم سال در امر اداری و برنامه‌ای برگزار می‌شود، می‌توان از جوانان مورد نیاز حتی در برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی که در سطح استان نیز برگزاری می‌شود بهره‌ گرفت.

به گفته مشاور استاندار هرمزگان، تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان در همایش‌های ملی و بین‌المللی که هرمزگان میزبان آنها بوده را جوانان تشکیل داده‌اند.

وی گفت: ما باید در بین جوانان همواره بروز و ظهور پدیده‌هایی را شاهد باشیم و از آنها در عرصه مدیریتی بهره ببریم.

برگزاری اجلاس استانی وحدت و انسجام ملی با حضور 250جوان هرمزگانی

همچنین در ادامه این نشست مهدی عسکری زاده مشاور استاندار هرمزگان در امور جوانان اظهار کرد: با توجه به اینکه اجلاس استانی وحدت و انسجام ملی جوانان تاکنون در استان‌هایی همانند خوزستان برگزار شده است، این اجلاس در هرمزگان نیز در تاریخ بیست و پنجم ماه جاری در هرمزگان برگزار می‌شود.

وی گفت: سعی داریم حدود 250 نفر از جوانان نخبه و موفق استان را به این اجلاس دعوت و سپس تعدادی از آنها را برای حضور در بخش پایانی اجلاس که با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود معرفی و اعزام کنیم.

عسکری‌زاده افزود: تلاش‌های خوبی تاکنون از طرف دستگاه‌های هماهنگ کننده برای امر هماهنگی صورت گرفته است.