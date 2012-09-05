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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

هفته پایانی دور برگشت/

آزادکاران ماهان میزبان شهرداری نهاوند

آزادکاران ماهان میزبان شهرداری نهاوند

اصفهان – خبرگزاری مهر: در هفته پایانی مسابقات کشتی آزاد دسته اول باشگاههای کشور تیم فولاد ماهان در اصفهان میزبان تیم شهرداری نهاوند خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی آزاد ماهان اصفهان که هم اکنون در صدر جدول گروه یک رقابتهای دسته اول کشتی آزاد باشگاههای کشور قرار دارد در هفته پایانی این مسابقات میزبان تیم شهرداری نهاوند خواهد بود.

این دیدار روز جمعه 17 شهریور ماه در ساعت 17 و در سالن مجموعه ورزشی پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد.

اسامی داوران و ناظران به شرح ذیل است:

دیدار تیم‌های فولاد ماهان اصفهان- شهرداری نهاوند (میزبان اصفهان)

ناظر فدراسیون، نماینده سازمان لیگ و سرپرست مسابقات: عباس نمازیان (تهران)

نماینده فدراسیون و سرپرست هیأت کشتی استان اصفهان: داود شیران

هیئت ژوری: اصغر رامبد (تهران)

داوران: عین‌اله محمدی (تهران) محمد مصلایی پور (یزد) عباس شجاعی (فارس)
 

کد مطلب 1689819

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