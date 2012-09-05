اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از تشکیل انجمن خیرین قرآنی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: انجمن خیرین قرآنی به منظور فرهنگ سازی عمومی و جذب مشارکت های مردمی برای توسعه فعالیت های قرآنی و همچنین فراهم کردن بستر و جایگاه مردمی مناسب برای رشد و توسعه فرهنگ قرآنی به زودی در شهرستان لردگان تشکیل می شود.

نصیری، هدایت خیرات و نذورات مردم برای انجام فعالیت های قرآنی را از دیگر اهداف انجمن خیرین قرآنی دانست و افزود: تاکنون دوهزار پوستر تبلیغاتی برای اطلاع رسانی و جذب مشارکت مردمی برای تشکیل انجمن خیرین قرآنی در شهرستان لردگان توزیع شده است.

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان بیان کرد: با تشکیل انجمن خیرین قرآنی در این شهرستان، اجرای برنامه های قرآنی در لردگان از نظر کمی و کیفی به رشد قابل توجهی دست یابد.

اختتامیه طرح غنی سازی اوقات فراغت در دو روستای شهرستان کوهرنگ

اختتامیه طرح غنی سازی اوقات فراغت خواهران روستاهای فریدون آباد و غریب آباد از توابع شهرستان کوهرنگ برگزار شد.

رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ گفت: این مراسم با برپایی برنامه کوهنوردی در فریدون آباد دشت زرین برگزار شد.

حجت الاسلام علی نصیری با اشاره به اینکه برای اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت تبلیغات اسلامی کوهرنگ در تابستان امسال، 18 هسته فرهنگی جوان با عضویت 430 دانش آموز و دانشجو در این شهرستان تشکیل شد، افزود: از این تعداد، دو هسته فرهنگی جوان در روستاهای فریدون آباد و غریب آباد دشت زرین تشکیل شد.

وی تصریح کرد: 80 نفر از خواهران علاقه مند به فعالیتهای فرهنگی و دینی در هسته ها ی فرهنگی این دو روستا عضویت داشتند.

نصیری با بیان اینکه تقویت بنیه های اعتقادی جوانان و ایجاد زمینه جذب آنان در برنامه های اجرایی هسته های فرهنگی از اهداف اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت تبلیغات اسلامی است، یادآور شد: جوانان و نوجوانان شرکت کننده در این طرح با فراگیری آموزش های مذهبی می توانند به عنوان حامیان تبلیغ دینی در توسعه فرهنگ دینی و قرآنی بین خانواده ها مؤثر باشند.

نخستین مسجد منطقه عشایری دیناران شهرستان اردل به بهره برداری می رسد

رئیس تبلیغات اسلامی اردل از بهره بردای نخستین مسجد منطقه عشایرنشین دیناران این شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد.

حجت الاسلام سید حسن چراغی گفت: منطقه عشایری دیناران با 20 هزار نفرجمعیت کوچ رو و ثابت در 45 کیلومتری مرکز شهرستان اردل واقع شده است و عملیات ساخت نخستین مسجد در این منطقه هم اکنون با 75 درصد پیشرفت فیزیکی دنبال می شود.

وی افزود: این مسجد با حمایت مالی مردم روستای گرده پینه و عشایر منطقه و همچنین پیگیری های تبلیغات اسلامی اردل در زمینی به مساحت 200 متر مربع در حال ساخت است.

حجت الاسلام چراغی تصریح کرد: با ساخت این مسجد علاوه بر ایجاد زمینه حضور دائم روحانی و رشد کمی و کیفی برنامه های فرهنگی و مذهبی، فرهنگ های بومی منطقه در مراسم مذهبی هم با توجه به آموزه های اسلامی حفظ احیاء می شود.

دوره آموزشی حامیان تبلیغ در شهرستان بروجن برگزار می شود

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن از برگزاری دوره ی آموزشی حامیان تبلیغ دراین شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام مجید الهیان گفت: این دوره آموزشی از هشتم مهر 1391 آغاز و به مدت 36ساعت به صورت پیوسته و یا هفته ای برگزار می شود.

وی تعداد افراد شرکت کننده در این دوره ی آموزشی را 50 نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 25 نفر برادر و بقیه خواهران علاقه مند به آموزش های مذهبی هستند.

الهیان، سرفصل های مطرح شده در این دوره ی آموزشی را احکام غسل و کفن، نماز و دفن میت و مسائل تلقین و احکام طهارت، غسل و وضو، تجوید نماز و تصحیح حمد و سوره و روخوانی و روانخوانی قرآن، اخلاق و آداب معاشرت و مراسم ختم و ترحیم بیان و تصریح کرد: منابع این دوره شامل رساله های آموزشی، کتاب روخوانی و روانخوانی و تجوید قرآن کریم است.

وی با بیان اینکه افراد شرکت کننده در دوره ی آموزشی حامیان تبلیغ از روستاها و شهر های بدون روحانی پذیرفته شده اند، یادآور شد: بالابردن سطح علمی شرکت کنندگان برای اجرای مراسم مذهبی در صورت نبود روحانی در روستاها از اهداف برگزاری این دوره ی آموزشی است.

کارمند نمونه تبلیغات اسلامی فارسان تقدیر شدند

کارمند تبلیغات اسلامی فارسان به عنوان کارمند نمونه این شهرستان معرفی و تقدیر شد.

رئیس تبلیغات اسلامی فارسان گفت: با حضور حجت الاسلام سید محمد میربد، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان و جمعی از روحانیون از سید محمد تقی میراحمدی، مسئول امور فرهنگی این نهاد در شهرستان فارسان به عنوان کارمند نمونه تقدیر شد.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به فعالیت میراحمدی در حوزه ی اعزام مبلغ، روابط عمومی، امور فرهنگی، کانون مداحان، اجرای طرح های اوقات فراغت و برگزاری مراسم معنوی اعتکاف افزود: فرماندار شهرستان فارسان هم با ارسال تقدیر نامه از زحمات کارمند نمونه تبلیغات اسلامی فارسان تشکر کرد.