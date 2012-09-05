به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای از تمامی مدیران پایگاه‌های خبری و اطلاع رسانی درخواست کرد نسبت به ثبت وضعیت فعالیت پایگاه خود در سامانه جدیدالتأسیس «رسانه» به نشانی الکترونیکی RASANEH-GOV.IR در اسرع وقت اقدام کنند.

بر اساس اعلام این معاونت اطلاعات پایگاه‌های خبری اینترنتی از سامانه ستاد ساماندهی به سامانه رسانه منتقل شده است. لذا مدیران پایگاه‌های خبری و اطلاع رسانی می‌توانند برای مشاهده و به‌روز رسانی وضعیت پایگاه خود، با همان نام کاربری و رمز عبور سامانه ستاد ساماندهی وارد سامانه جدید شده و جهت دریافت گواهی ثبت اقدام کنند.

این اطلاعیه افزوده است مسؤولیت روزآمدی، دقت و صحت اطلاعات ثبت شده پایگاه‌های خبری به عهده مدیران پایگاه‌های مذکور خواهد بود.