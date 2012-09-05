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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

مصطفی پور اعلام کرد:

افزایش 15 درصدی تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع)

افزایش 15 درصدی تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع)

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) گفت: امسال مبلغ پرداختی تسهیلات به متقاضیان از صندوق مهر امام رضا(ع) 15درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصطفی پور ظهر چهارشنبه در همایش تعاونگران وکارآفرینان نمونه گرگان گفت: سال گذشته چهار هزار فقره تسهیلات به متقاضیان از طریق این صندوق پرداخت و برای 15هزار و500 نفر اشتغالزایی ایجاد شد و 158میلیارد ریال تسهیلات به این چهارهزار نفر پرداخت شد.

وی ادامه داد: کارآفرین باید چهار ویژگی و دو نقص داشته باشد تا بتواند به عنوان کارآفرین مطرح گردد که اولین ویژگی کارآفرین باید عمیق اندیش  باشد، نیاز جامعه را بشناسد و برای رفع آن چاره اندیشی کند و ویژگی بعدی این است که علم لازم را داشته و در وقت نیاز بتواند از علم خود استفاده کند.

وی تصریح کرد: کارآفرین باید دردآشنا باشد، درد جامعه را درک کند و قدرت ریسک پذیری داشته باشد، ضمن اینکه باید اگر فردی بخواهد کارآفرین باشد باید منابع لازم در اختیارش نباشد و گرنه کارآفرین نمی شد .

مصطفی پور اظهار داشت: کارآفرینی کارارزشمندی است که درجهت ارتقای سطح جامعه است و در کنار آن ارزش افزوده ایجاد می شود و باید محدودیت و تنگناهای آن برطرف شود.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا در ادامه تصریح کرد: از بزرگترین مشکلات نهادهای اقتصادی  کشور ما این است که در جهت تامین منابع مالی خود بانک محور هستند و تنها دستگاهی که می تواند در جهت تامین منابع مالی خود کمک کند و وابستگی به بانک را کم کند تعاون است.

کد مطلب 1689825

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