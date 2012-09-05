افزایش 15 درصدی تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصطفی پور ظهر چهارشنبه در همایش تعاونگران وکارآفرینان نمونه گرگان گفت: سال گذشته چهار هزار فقره تسهیلات به متقاضیان از طریق این صندوق پرداخت و برای 15هزار و500 نفر اشتغالزایی ایجاد شد و 158میلیارد ریال تسهیلات به این چهارهزار نفر پرداخت شد.

وی ادامه داد: کارآفرین باید چهار ویژگی و دو نقص داشته باشد تا بتواند به عنوان کارآفرین مطرح گردد که اولین ویژگی کارآفرین باید عمیق اندیش باشد، نیاز جامعه را بشناسد و برای رفع آن چاره اندیشی کند و ویژگی بعدی این است که علم لازم را داشته و در وقت نیاز بتواند از علم خود استفاده کند.

وی تصریح کرد: کارآفرین باید دردآشنا باشد، درد جامعه را درک کند و قدرت ریسک پذیری داشته باشد، ضمن اینکه باید اگر فردی بخواهد کارآفرین باشد باید منابع لازم در اختیارش نباشد و گرنه کارآفرین نمی شد .

مصطفی پور اظهار داشت: کارآفرینی کارارزشمندی است که درجهت ارتقای سطح جامعه است و در کنار آن ارزش افزوده ایجاد می شود و باید محدودیت و تنگناهای آن برطرف شود.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا در ادامه تصریح کرد: از بزرگترین مشکلات نهادهای اقتصادی کشور ما این است که در جهت تامین منابع مالی خود بانک محور هستند و تنها دستگاهی که می تواند در جهت تامین منابع مالی خود کمک کند و وابستگی به بانک را کم کند تعاون است.