به گزارش خبرنگار مهر، علی بیروتی شهردار بندر گناوه ظهر چهارشنبه در نشستی که از سوی مرکز فنی و حرفهای شهرستان گناوه به پاس تلاشهای وی در توسعه شهری گناوه برگزار شد، اظهار داشت: امروزه اگر در هر کاری انسان با نیت خالص بتواند کار خود را انجام بدهد بدون شک با حداقلها میتواند موفق باشد و این تنها و بزرگترین درسی است که در این مدت که در خدمت مردم گناوه هستیم، به آن رسیدهام.
وی بیان کرد: شاید کمتر از 10 درصد آن چیزی را که در ذهنم داشته ام اجرایی کردهام؛ شاید از قبل فکر می کردم که فضای کار بیشتری وجود خواهد داشت. ولی بعد از وارد شدن به شهرداری دیدم که بعضی جاها می توان بیشتر از این کار کرد ولی برخی موانع حاشیهای وجود دارد که راندمان کار ما را بسیار پایین می آورد.
کارهایی که 20 سال پیش باید انجام میشد را امروز عملیاتی کردیم
شهردار گناوه ادامه داد: فشارهای وارده به من بیشتر به این خاطر است که احساس می کنم برای مردم گناوه کار خاصی انجام نداده ام، کارهایی که باید 20 سال پیش صورت می گرفت و ما امروز آنها را عملیاتی نموده ایم. ای کاش این کارها قبلاً انجام می شد که ما امروز بتوانیم دست به کارهای بزرگتری مثل پارک های آبی، هتلهایی که در دریا احداث بشوند و برخی پروژههای توریستی بزنیم.
وی خاطر نشان کرد: 12 کیلومتر خیابان را در بندر گناوه در حال احداث داریم و این کار بزرگی نیست زیرا این خیابان ها باید احداث شوند و جایی که شهرداری پروانه ساخت صادر کرده است، باید خیابان احداث شود.
بیروتی ضمن انتقاد از برخی افراد که علیه وی اقدام به شایعه پراکنی می کنند، بیان داشت: عده خاصی که منافع خود را از دست رفته می بیند اقدام به تخریب علیه عملکرد ما کردهاند و این بار بهانههای مالی را دستاویز خود قرار داده اند تا بعد از من توجیهی برای اقدامات خود داشته باشند و بگویند چون شهرداری بدهکار است، نمیشود کار کرد.
ضرورت طراحی سند چشمانداز 10 ساله گناوه/ افزایش درآمدهای شهری و استانی
وی سپس به ارائه آماری از درآمدهای داخلی شهرداری گناوه پرداخت و اظهار داشت: با وجود رکورد و افت شدید بازار گناوه، از آبان ماه پارسال تا الان میزان درآمدهای داخلی شهرداری گناوه حداقل دو برابر شده است و حتی ماهی پنج برابر نیز درآمد داشتهایم.
شهردار گناوه افزود: این موضوع صرفا به این علت است که احساس می کنم فضا مقداری پاکتر و سالمتر شده و همچنین نتیجه تغییراتی است که در شهرداری ایجاد کردهایم.
وی اضافه کرد: اعتبارات استانی چهار میلیاردی پارسال را ما امسال به هشت میلیارد و 13 میلیون تومان رسانده ایم و دقیقاً دو برابر افزایش درآمد استانی داشته ایم و این تنها به دلیل این بود که میدیدند در گناوه کارهای بزرگی صورت گرفته است.
بیروتی در ادامه بیان داشت: همیشه بر این اعتقاد بوده و هستم که هر چه برای مردم کار کنیم کم است و باید بیشتر تلاش کنیم و مردم ما لیاقت بیشتر از اینها را دارند.
وی ادامه داد: باید برای توسعه گناوه یک چشم انداز 10 ساله را ترسیم کنیم که هیچگونه سلیقه ای با تغییر افراد در آن ایجاد نشود و با تغییر در فکر خود می توانیم در محیط زندگی خود تغییرات بزرگی ایجاد کنیم.
درخواست برای حضور کارشناسان در اتاق فکر گناوه
رئیس شورای اسلامی شهر گناوه هم در این نشست ضمن تشکر از مسئولان برگزاری این نشست اظهار داشت: در مرکز فنی و حرفهای افرادی فنی حضور دارند که دارای خلاقیت هستند و در همه زمینهها میتوانند خلاقیت از خود بروز دهند و انتظار و خواهش ما از شما این است که در همه زمینهها، بهویژه در زمینه فکری با شهردار همراه باشید.
حسن عربزاده اضافه کرد: همانطوری که تشکیل اتاق فکر اولین کاری بود که توسط شهردار صورت گرفت، انتظار ما از شما عزیزانی که دارای تحصیلات فنی هستید این است که در جلسات اتاق فکر ما حضور داشته باشید.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان گناوه نیز در این نشست اظهار داشت: با تمام توان آماده همفکری و همکاری با مجموعه توانمند شهرداری گناوه هستیم؛ ما هم به صورت زبانی و هم به صورت کتبی و هم به صورت عملی اعلام میکنیم که آمادهایم برای پیشرفت و آبادانی شهرمان با شهرداری همکاری و همراهی کنیم.
در پایان این نشست نیز از زحمات مهندس علی بیروتی شهردار بندر گناوه و عربزاده رئیس شورای اسلامی شهر گناوه به پاس تلاشهای آنها در توسعه شهری گناوه با اهدای جوایزی تقدیر شد.
