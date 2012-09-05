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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

علیزاده:

فرهنگ ایثار و شهادت دوران دفاع مقدس را باید در جامعه ترویج دهیم

فرهنگ ایثار و شهادت دوران دفاع مقدس را باید در جامعه ترویج دهیم

دهلران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: فرهنگ ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس را باید در جامعه ترویج دهیم.

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به رشادت ها، پایمردی ها و ایثارگری های ملت ایران در آن دوران، امروز شاهد عظمت و اقتدار ایران اسلامی در جهان هستیم.

وی عنوان کرد: در دوران دفاع مقدس، دشمن از تمام ظرفیت خود برای مقابله با نظام و ساقط کردن آن استفاده کرد اما به دلیل پایمردی، از خود گذشتگی و ایثارگری و از همه مهمتر ایمان و اعتقاد ملت ایران راه به جایی نبرد.
 
وی با اشاره به ثمرات ارزشمند و ماندگار دوران دفاع مقدس برای نظام اسلامی گفت: حاصل جنگ برای ما کسب تجربیات ارزشمند، خودباوری وعزت و اقتدار ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.
 
علیزاده جنگ را سند افتخار، آزادی و سربلندی ملت ایران دانست و گفت: ما در جنگ نحوه مبارزه با تحریم های دشمن و روی پای خود ایستادن را آموختیم و امروز اگر تحریم های سخت دشمن علیه ما کارایی ندارد برگرفته از تجربیات جنگ هشت ساله است.
 
فرماندار دهلران با اشاره به  سوابق این شهرستان در دوران دفاع مقدس گفت: باید  برنامه های هفته دفاع مقدس هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی به بهترین نحو برگزار شوند.
 
وی با اشاره به برگزاری اجلاس سران غیرمتعهد ها در تهران، گفت: برگزاری این اجلاس میزبانی جمهوری اسلامی و با مشارکت سران کشورهای جهان نشان دهنده عظمت و اقتدار نظام در ابعاد بین المللی است.
 
فرماندار دهلران بر تشکیل کمیته های چهارگانه در هفته دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: این کمیته ها با عناوین کمیته های برنامه ریزی، ایثارگران، فرهنگی و پشتیبانی با محوریت ادارات مربوطه باید در راستای وظایف خود در هفته دفاع مقدس طبق برنامه ابلاغی اقدام کنند.
کد مطلب 1689828

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