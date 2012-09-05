میانگین عمر اتوبوس در سیستان و بلوچستان 10.8 سال است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مجرد اظهار داشت: هزار و 202 دستگاه مینی بوس با میانگین عمر 23.3 سال که اکثرا در مسیرهای روستایی فعال هستند، هزار و 200 دستگاه خودروی سواری تاکسی با میانگین عمر 5.8 سال و 11 دستگاه اتوبوس VIPنیز در ناوگان حمل و نقل برون شهری استان فعالیت دارند.

وی گفت: در حال حاضر 898 دستگاه اتوبوس در قالب ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری کار جابجایی مسافر در سیستان و بلوچستان را بر عهده دارند.

وی افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی استان برای جابجایی مسافران در تمام فصول سال بویژه تابستان آمادگی کامل دارد.

مدیرکل حمل ‌و نقل و پایانه‌ های سیستان‌ و بلوچستان بیان داشت: از لحاظ شمار وسائل نقلیه برون شهری و ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی سیستان و بلوچستان هیچ کمبودی وجود ندارد و نوسازی ناوگان مسافری در سال ‌های گذشته موجبات رفاه مسافران را فراهم کرده است.

وی همچنین از رتبه بندی 74 شرکت حمل و نقل مسافر در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: از این تعداد 68 شرکت رتبه پنج، چهار شرکت رتبه چهار و دو شرکت رتبه دو را کسب کرده ‌اند.

وی مهم ترین ویژگی رتبه بندی شرکت‌ ها را ایجاد محیط رقابتی ویژه عنوان کرد.

مجرد اظهار داشت: در آینده نزدیک مردم می ‌توانند با تنوع خدمات از سطوح مختلف امکانات حمل و نقل به تناسب توان خود بهره گیرند.

وی گفت: طبق پیش ‌بینی های صورت گرفته، دور دوم سفرهای تابستانی بعد از ماه رمضان آغاز و رو به فزونی است و در حال حاضر ترافیک روانی در جاده ‌های استان در جریان بوده و بدون شک در روزهای پایانی فصل تابستان، سفرها به مراتب بیشتر خواهد شد.