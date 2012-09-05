نمایش ضعیف فرنگی کاران اوزان دوم ایران/ مردانی "دیسکالیفه" شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان چهار وزن دوم کشورمان از صبح امروز چهارشنبه به مصاف حریفان خود رفتند که در نهایت مهرداد مردانی دیسکالیفه شد و مهدی علیاری و مهدی پورشیخ هم حذف شدند. ضمن اینکه تنها امید تیم ایران در روز دوم مهدی زیدوند است که باید برای رسیدن به دیدار رده بندی به حریف خود سرشاخ شود.

بنابراین گزارش در وزن 55 کیلوگرم مهرداد مردانی در دور نخست در 2 تایم و با نتیجه (3 بر صفر) و (5 بر 3) مقابل "الکساندر آستاپوویچ" از بلاروس به پیروزی رسید و در دور دوم هم کشتی‌گیر تاجیکستانی را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

وی در این مرحله به مصاف "نیکولای ویچف" از بلغارستان رفت و در نهایت طی یک کشتی پرحاشیه مغلوب این کشتی‌گیر شد. در تایم سوم این مسابقه در حالی که مردانی در خاک حریف بلغارستانی قرار داشت و وقت مسابقه به اتمام رسیده بود داوران با توجه به اعتراض مربی بلغارستان فیلم را بازبینی کردند و رای به برتری کشتی گیر بلغار دادند.

این موضوع موجب اعتراض شدید مهرداد مردانی و عبداله چمن‌گلی، سرمربی تیم ایران شد که در نهایت داوران به سرمربی تیم ایران کارت قرمز دادند و مردانی را نیز دیسکالیفه کردند! بدین ترتیب او شانس کسب مدال برنز را هم از دست داد و از ادامه رقابت‌ها حذف شد.

براساس این گزارش، در وزن 66 کیلو مهدی زیدوند پس از استراحت در دور نخست در دور دوم در 2 تایم و با نتایج (3 بر صفر) و (2 بر صفر) "ارسلان اوراشف" از ترکمنستان را شکست داد اما در دور سوم در دو تایم مغلوب "علی‌یف" از آذربایجان شد و برای ادامه کار باید منتظر حضور حریفش در فینال باشد. اگر علی‌یف آذری به فینال برسد، زیدوند هم می‌تواند در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز بجنگد، در غیر این صورت زیدوند هم در از دور رقابت‌ها حذف خواهد شد.

مجید علی‌یاری هم در وزن 84 کیلوگرم در دور نخست در سه تایم و با نتیجه یک بر 2 از "کریستین فورملا" از لهستان شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دورهای بعدی، علیاری هم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن 120 کیلو مهدی پورشیخ پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مغلوب "میلوسلاو متودیف" از بلغارستان شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دورهای بعد پورشیخ نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان روز گذشته در چهار وزن نخست این رقابت‌های قهرمانی جهان صاحب یک مدال نقره توسط رامین طاهری در 60 کیلوگرم و یک مدال برنز توسط پیام بویری در 74 کیلو شده بود.