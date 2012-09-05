تقسیم سود 73 درصدی 240 شرکت میان سهامداران

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه تبخیر بازده قیمت سهام در نیمه اول سال جاری نارضایتی انبوه معامله گران بورس را در پی داشته است اما فرآیند تقسیم سود نقدی در مجامع امسال شرکت های بورسی نشان می دهد، 245 شرکت بورسی به طور میانگین بیش از 72 درصد درآمد واقعی خود را میان سهامداران تقسیم کرده اند.

تازه ترین اخبار دریافتی از بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد 245 شرکت و صنعت بورسی در پایان دوره مالی خود با تحقق بیش از 17 هزار و 324 میلیارد تومان درآمد واقعی، اقدام به تقسیم 12 هزار و 811 میلیارد و 144 میلیون و 300 هزار تومان سود نقدی میان سهامداران خود کرده اند.



براساس این گزارش متوسط درآمد واقعی شرکتها در این دوره بالغ بر 53 تومان و 3 ریال برای هر سهم بوده که به طور میانگین از این رقم مبلغ 39 تومان و 4 ریال سود نقدی میان سهامداران در فصل مجامع امسال تقسیم شده است.



بیشترین سود آوری نیز مربوط به صنعت کشاورزی و دامپروری با تنها نماینده خود یعنی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال می باشد که با تحقق درآمد واقعی 302 تومان و 5 ریالی به ازای هر سهم ،اقدام به تقسیم 99 درصدی این سود میان سهامداران کرده است.



صنعت ماشین آلات دستگاههای برقی اما طی این دوره بالاترین سود تقسیمی را به خود اختصاص داده به طوریکه در این گروه با وجود تحقق درآمد 156میلیارد و 650 میلیون توما نی،بیش از 125 درصد از این مبلغ را به عنوان سود نقدی میان سهامداران تقسیم کرده اند.

تقسیم سود 154 درصدی ایران ترانسفو در این گروه نقش بارزی در تحقق این عدد داشته است. این میان صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی با تقسیم سود نقدی 10 درصدی میان سهامداران از پایین ترین رتبه برخوردار است.



در عین حال صنعت پیمانکاری صنعتی با تحقق زیان 142 تومان و 60 ریالی از سوی شرکت صنعتی و دریایی ایران(صدرا)به عنوان تنها نماینده خود ، از بالاترین زیان در پایان دوره مالی برخوردار شده که برای سهامداران این گروه هیچ منفعتی در مجمع در بر نداشته است.



در مجموع تقسیم سود نقدی مناسب در مجامع امسال شرکتهای بورسی اگرچه می تواند برای سهامداران قابل تامل باشد اما نیاز به صبوری سهامداران برای واریز سود نقدی در یک بازه هشت ماهه و از طرفی تخصیص بخشی از این منابع به افزایش سرمایه های از روی ناچاری شرکتها ، سهامداران دست خالی از کسب بازدهی در بورس را نسبت به دورنمای بازار سهام ناامید خواهد کرد.