تحریمها ایران را مقاوم تر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری ظهر چهارشنبه در بازدید از جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی افزود: کشورهای غربی و امریکا می خواهند نشان دهند که تحریم ها ایران را منزوی کرده در حالیکه به اهداف نرسیده اند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تجسمی در گرگان گفت: برگزاری یک جشنواره در سطح بین المللی ضمن اینکه موجب تشویق جوانان می شود تا توانمندی های خود را در زمینه های مختلف افزایش دهند، فرصتی هم برای بیان و معرفی ایران اسلامی و بویژه استان گلستان است.



نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس افزود: سال به سال حضور کشورهای خارجی در این جشنواره روبه افزایش است و امسال قریب به 21 کشور در جشنواره حضور خواهند داشت.



وی اظهار داشت: در زمانی که دشمنان تبلیغات سنگینی علیه نظام اسلامی ما به راه انداخته اند حضور هنرمندان خارجی می تواند فرصت ارزشمندی برای ما باشد.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که در این جشنواره حاضر می شوند تابحال گلستان را ندیده اند و میهمانان خارجی نیز شناخت درستی از ایران ندارند، بنابراین حضور آنان می تواند افق تازه ای در برابر آنان باز کند.



وی با بیان اینکه متأسفانه هنوز استان به جایگاه ویژه خود در بحث گردشگری دست نیافته است، تصریح کرد: گلستان به دلیل وجود تنوع قومی و جاذبه های فراوان گردشگری و تاریخی ایران کوچک و نگارستان ایران لقب گرفته است، بنابراین باید به نحو شایسته ای این استان را به دیگران معرفی کنیم.