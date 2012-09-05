هاجر تکتاز در رده پنجم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در چارجوب هفتمین روز بازی‌های پارالمپیک لندن امروز چهارشنبه رقابت‌های دوومیدانی بخش پرتاب وزنه بانوان برگزار شد. در این بخش از مسابقات که در کلاس F11/12 برگزار شد، هاجر تکتاز به عنوان تنها نماینده ایران با دیگر حریفانش رقابت کرد و در پایان با ثبت رکورد 8 متر و 85 سانتیمتر در رده پنجم قرار گرفت.

تکتاز دراولین پرتاب خود رکورد 7 متر و 75 سانتیمتر را به ثبت رساند. وی پس از اینکه در دومین پرتاب خود مرتکب خطا شد، رکورد 8 متر و 81 سانتیمتر را برای سومین حرکتش ثبت کرد. تکتاز در چهارمین و پنجمین پرتاب، به ترتیب وزنه را به میزان 8 متر و 48 سانتیمتر و 8 متر و 85 سانتیمتر پرتاب کرد. تکتاز در آخرین حرکت رکورد 8 متر و 84 سانتیمتر را برای خود ثبت کرد.

مسابقات پرتاب وزنه بانوان در کلاس F11/12 با حضور نمایندگان 18 کشور برگزار شد. مکزیک (3 نفر)، چین و ایرلند (2 نفر)، بلاروس، ایتالیا، برزیل، روسیه، اوکراین، ایرلند، فرانسه، مالزی، آرژانتین و کلمبیا همراه با ایران کشورهایی بودند که در این بخش از مسابقات نماینده داشتند.

در این رقابت‎ها "آسونتا لگنانته" از ایتالیا با حدنصاب 16 متر و 74 سانتیمتر طلا گرفت. "هونگژیا تانگ" از چین با رکورد 12 متر و 47 سانتیمتر به مدال نقره دست یافت و دیگر نماینده چین به نام "لیانگمین ژانگ" با پرتابی به میزان 11 متر و 7 سانتیمتر صاحب مدال برنز شد.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.