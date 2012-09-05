یک دوره مسابقات دو ومیدانی به مناسبت هفته دولت در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکدوره مسابقات دو ومیدانی بمناسبت هفته دولت در رده سنی نونهالان زیر 12 سال در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

در این مسابقات 80 دونده به صورت انفرادی درسطح استانی به رقابت پرداختند که در پایان در رده سنی خردسالان زیر 9 سال در ماده ورزشی 50 متر: بشارت مهرابیان اول، امیرحسین شاهوار دوم و سالار بشارتی سوم – در ماده ورزشی 800 متر 12 سال: عرفان طالبی فرد اول، نوید محمدی دوم و مهران نریمانی سوم و در ماده ورزشی 100 متر با مانع : محمدهژیر روشن اول، سالار بشارتی دوم وابوالفضل نظری سوم شدند.

لازم به ذکر است که درحال حاضر استان البرز با بیش از دو هزار دونده و 400 مربی و داور دو ومیدانی که حدود 40 درصد آنان را بانوان تشکیل می دهند درحال فعالیت است و آموزش و تمرینات اصلی در سه پیست دو و میدانی ورزشگاه انقلاب اسلامی، مجموعه ورزشی شریعتی و پیست دو ومیدانی شهرستان ساوجبلاغ برگزار می شوند.