5000 مددجوی ایلام خودکفا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره راه و شهرسازی دهلران از حذف نقاط حادثه خیز محور ارتباطی دهلران به مورموری خبر داد .

علیرضا قاسمی اظهار داشت: این طرح هم اکنون با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.

وی افزود: مسیر 12 کیلومتری دهلران به مورموری به منظور اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز به صورت پیمانی-امانی اجرا می شود .

رئیس اداره راه و شهرسازی دهلران ادامه داد: این طرح با 250 هزار متر مکعب خاکبرداری و 120 هزار متر مکعب خاکریزی و احداث هشت دستگاه پل بزرگ و کوچک در مرحله اجراست .

قاسمی تاکید کرد: یک میلیارد و 200 میلیون ریال تاکنون برای اجرای این طرح هزینه شده است .

نمایشگاه فروش پاییزه در دهلران دایر شد

در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس، نمایشگاه فروش پاییزه در دهلران دایر شد .

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار دهلران در حاشیه بازید از این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 45 غرفه دار از استان های مشهد، خوزستان، کرمانشاه، ایلام و شهر دهلران حضور دارند .

غلام علیدادی افزود: در نمایشگاه فروش پاییزه دهلران اقلام و کالاها با 10 تا 15 درصد تخفیف عرضه می شوند وی تاکید کرد: این نمایشگاه به مدت 10 روز در شهر دهلران دایر است .

این نمایشگاه هر ساله در این شهرستان مرزی با هدف تامین مایحتاج عمومی پوشاک، کیف و کفش، انواع مانتو، لوازم التحریر و البسه دانش آموزان دایر می شود .

با توجه به آغاز بازگشایی مدارس و عرضه کالا و اقلام مورد نیاز دانش آموزان در این نمایشگاه استقبال شهروندان دهلرانی از آن چشمگیر است .

ساخت مستند مرز نشینان در شهرستان مهران

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ساخت مستند مرز نشینان در شهرستان مهران با هدف کمک به اجرای هر چه بهترآن در فرمانداری این شهرستان برگزار شد .

نورعلی ملکشاهی معاون سیاسی و اجتماعی در ابتدای جلسه با اشاره به آمادگی ادارات و نهادهای دولتی در زمینه کمک و همکاری در این خصوص تصریح کرد: به منظور دستیابی به ساز و کار های مشترک و تقویت فضای تعامل بین ادارات و ارگانهای دولتی و تهیه کنندگان مستند مرز نشینان تشکیل شده است .

ملکشاهی افزود: مستند مرز نشینان فرصت مناسبی جهت معرفی و شناسایی هر چه بهتر و بیشتر شهر مرزی مهران علی الخصوص مرز بین المللی آن است و در زمینه فرهنگی نیز قطعا تاثیر ماندگار و بزرگی در حوزه فرهنگ و هنر این شهرستان باقی خواهد گذاشت.

انعکاس مدیریت شهری نیازمند حضور رسانه هاست

استاندار ایلام گفت: رسانه ها به عنوان پوشش دهنده خدمات دولت و مسئولین، خواهند توانست حضوری موثر در انعکاس خدمات مدیریت شهری داشته باشند .

مجتبی اعلایی در نشست شورای سازمان همیاری شهرداری های استان افزود: شهرداری ها می توانند از طریق نشست های مختلف با رسانه ها و خصوصأ صدا و سیما و در راستای مشارکت مردم، در بسیاری از عرصه ها موثر باشند و با نزدیک شدن به رسانه، برخی از اهداف شهرداری ها همانند آموزش همگانی، ترویج فرهنگ های شهروندی و ارائه بهتر خدمات شهری را محقق سازند .

وی با بیان اینکه بایستی نیازهای استان شناسایی شوند و بر اساس آن خدمات ارائه شود، تصریح کرد: تا حد امکان از بخش خصوصی جهت خرید خدمات استفاده شود .

پنج هزار مددجوی کمیته امداد ایلام خودکفا می شوند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام گفت: جشن خودکفایی و استقلال معیشتی پنج هزار مددجوی زیرپوشش این نهاد در استان برگزار می شود .

احمدی اعلام کرد: با اجرای برنامه های اشتغال زایی که از سال های گذشته در مناطق مختلف استان انجام شده به زوی جشن استقلال معیشتی این مددجویان برگزار خواهد شد .

وی افزود: پرداخت یک هزار و 150 فقره وام کار انگیزی به مددجویان کمیته امداد ایلام از جمله برنامه‌های این نهاد در راستای ایجاد اشتغال مددجویان بوده است .