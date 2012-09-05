5000 مددجوی ایلام خودکفا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره راه و شهرسازی دهلران از حذف نقاط حادثه خیز محور ارتباطی دهلران به مورموری خبر داد.
علیرضا قاسمی اظهار داشت: این طرح هم اکنون با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.
وی افزود: مسیر 12 کیلومتری دهلران به مورموری به منظور اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز به صورت پیمانی-امانی اجرا می شود.
رئیس اداره راه و شهرسازی دهلران ادامه داد: این طرح با 250 هزار متر مکعب خاکبرداری و 120 هزار متر مکعب خاکریزی و احداث هشت دستگاه پل بزرگ و کوچک در مرحله اجراست.
قاسمی تاکید کرد: یک میلیارد و 200 میلیون ریال تاکنون برای اجرای این طرح هزینه شده است.
نمایشگاه فروش پاییزه در دهلران دایر شد
در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس، نمایشگاه فروش پاییزه در دهلران دایر شد.
معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار دهلران در حاشیه بازید از این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 45 غرفه دار از استان های مشهد، خوزستان، کرمانشاه، ایلام و شهر دهلران حضور دارند.
غلام علیدادی افزود: در نمایشگاه فروش پاییزه دهلران اقلام و کالاها با 10 تا 15 درصد تخفیف عرضه می شوند وی تاکید کرد: این نمایشگاه به مدت 10 روز در شهر دهلران دایر است.
این نمایشگاه هر ساله در این شهرستان مرزی با هدف تامین مایحتاج عمومی پوشاک، کیف و کفش، انواع مانتو، لوازم التحریر و البسه دانش آموزان دایر می شود.
با توجه به آغاز بازگشایی مدارس و عرضه کالا و اقلام مورد نیاز دانش آموزان در این نمایشگاه استقبال شهروندان دهلرانی از آن چشمگیر است.
ساخت مستند مرز نشینان در شهرستان مهران
جلسه هماهنگی و برنامهریزی برای ساخت مستند مرز نشینان در شهرستان مهران با هدف کمک به اجرای هر چه بهترآن در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
نورعلی ملکشاهی معاون سیاسی و اجتماعی در ابتدای جلسه با اشاره به آمادگی ادارات و نهادهای دولتی در زمینه کمک و همکاری در این خصوص تصریح کرد: به منظور دستیابی به ساز و کار های مشترک و تقویت فضای تعامل بین ادارات و ارگانهای دولتی و تهیه کنندگان مستند مرز نشینان تشکیل شده است.
ملکشاهی افزود: مستند مرز نشینان فرصت مناسبی جهت معرفی و شناسایی هر چه بهتر و بیشتر شهر مرزی مهران علی الخصوص مرز بین المللی آن است و در زمینه فرهنگی نیز قطعا تاثیر ماندگار و بزرگی در حوزه فرهنگ و هنر این شهرستان باقی خواهد گذاشت.
انعکاس مدیریت شهری نیازمند حضور رسانه هاست
استاندار ایلام گفت: رسانه ها به عنوان پوشش دهنده خدمات دولت و مسئولین، خواهند توانست حضوری موثر در انعکاس خدمات مدیریت شهری داشته باشند.
مجتبی اعلایی در نشست شورای سازمان همیاری شهرداری های استان افزود: شهرداری ها می توانند از طریق نشست های مختلف با رسانه ها و خصوصأ صدا و سیما و در راستای مشارکت مردم، در بسیاری از عرصه ها موثر باشند و با نزدیک شدن به رسانه، برخی از اهداف شهرداری ها همانند آموزش همگانی، ترویج فرهنگ های شهروندی و ارائه بهتر خدمات شهری را محقق سازند.
وی با بیان اینکه بایستی نیازهای استان شناسایی شوند و بر اساس آن خدمات ارائه شود، تصریح کرد: تا حد امکان از بخش خصوصی جهت خرید خدمات استفاده شود.
پنج هزار مددجوی کمیته امداد ایلام خودکفا می شوند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام گفت: جشن خودکفایی و استقلال معیشتی پنج هزار مددجوی زیرپوشش این نهاد در استان برگزار می شود.
احمدی اعلام کرد: با اجرای برنامه های اشتغال زایی که از سال های گذشته در مناطق مختلف استان انجام شده به زوی جشن استقلال معیشتی این مددجویان برگزار خواهد شد.
وی افزود: پرداخت یک هزار و 150 فقره وام کار انگیزی به مددجویان کمیته امداد ایلام از جمله برنامههای این نهاد در راستای ایجاد اشتغال مددجویان بوده است.
وی با اشاره به اینکه توانمندسازی خانوادهها و اتکای آنان به داشتههای خود از مهمترین سیاستهای کلان کمیته امداد است، یادآور شد: با تعامل و همکاری بانک ها، بیش از هفت هزار فرصت شغلی در سال گذشته برای مددجویان مناطق روستایی و شهری استان ایجاد شده است.
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