کاشت 30 هزار اصله درخت در محوطه 750 هکتاری حرم امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر توکلی‌نژاد افزود: این سازمان گامهای موثری در جهت توسعه پایدار و محیط زیست برداشته و در این مورد به کاشت هزاران اصله درخت اشاره کرد.

وی ادامه داد: در سال جاری پروژه کاشت 60 هزار اصله درخت به یاد والدین شهدا نیز توسط معاون خدمات شهری شهرداری تهران آغاز شد که تا پایان سال به اتمام می‌رسد. همچنین روز اول مهر و همزمان با برگزاری مراسم زنگ دانش آموز شهید، 650 اصله سرو به یاد 650 دانش آموز شهید تهران در بهشت زهرا کاشته می‌شود.

توکلی‌نژاد در مورد نکات زیست ‌محیطی که در ساخت مجتمع جدید عروجیان رعایت شده است، گفت: در این مجتمع به‌عنوان بزرگترین عروجیان کشور از آخرین دستاوردهای زیست‌محیطی و بهداشتی از جمله کوره زباله‌سوز فاقد دود و خاکستر استفاده شده است.

سرپرست شهرداری حرم مطهر ادامه داد: سالنهای تطهیر بهشت زهرا مجهز به سیستم تصفیه آب پیشرفته شده است. افتتاح این مرکز در نوع خود در کشور بی‌سابقه بوده است و کمک بزرگی به حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار می‌کند.

همچنین مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و بخش فرهنگی بهشت ‌زهرا در مورد حضور سازمان بهشت ‌زهرا در دومین جشنواره محیط‌زیست با محوریت مدیریت پسماند گفت: ما در این جشنواره حضور داریم.

سعید خال با اشاره به اجرای محوطه با شکوه "سرای احترام" در ورودی نمایشگاه گفت: این اثر برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب و 8 سال دفاع مقدس در وردوی نمایشگاه محیط زیست طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: در این سازه با شکوه سنگی از عکس شهیدان سالهای دفاع مقدس، گل‌آرایی و پیام‌های فرهنگی استفاده شده است. بازدیدکنندگان در ابتدای ورود به نمایشگاه می‌توانند از این سرا که تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای انقلاب است، استقبال کنند.

خال در مورد فعالیتهای دیگر سازمان در جشنواره گفت: بخشی از قطعه شهدای گمنام سازمان بهشت زهرا در غرفه این سازمان بازسازی شده و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. برنامه‌های بسیار متنوعی مانند مسابقات فرهنگی، سامانه جستجو متوفی و استفاده شهروندان از فال شهدا که از وصیت‌نامه آنان خواهد بود، ارایه خواهیم داد.