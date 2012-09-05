50 سفیر در جشنواره اقوام ایران زمین شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر چهارشنبه در بازدید از جشنواره هنرهای تجسمی افزود: در تلاشیم در این جشنواره از ظرفیت کشورهای فارسی زبان نیز استفاده کنیم و شده است که بیش از 20 غرفه به هنرمندان این کشورها اختصاص داده شود.

وی تصریح کرد: برگزاری جشنواره های بین المللی در استان، می تواند تریبونی برای تبلیغ توانمندی ها و ظرفیت های استان باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از نگهداری آثار خلق شده با موضوع برج قابوس در موزه فرش استان خبر داد.

عباسی گفت: این اداره کل نیز به عنوان یک دستگاه فرهنگی متعهد است در مقوله فرهنگی و هنری با سایر دستگاه های فرهنگی استان همکاری و همراهی داشته باشد.



وی افزود: در بحث جشنواره بین المللی تجسمی نیز تفاهم نامه ای با اداره کل فرهنگ و ارشاد استان منعقد شده و بناست تور استانگردی هنرمندان داخلی و خارجی شرکت کننده در این جشنواره با همکاری میراث فرهنگی برگزار شود.



عباسی خاطرنشان کرد: حضور هنرمندان داخلی و خارجی شرکت کننده در جشنواره، در محل میل هزارساله قابوس در شهرستان گنبد نیز پیش بینی شده است و انتظار می رود با این کار این آثار ارزشمند تاریخی که دارای معماری منحصر به فردی است، شایسته تر به جهان معرفی شود.



وی بیان کرد: با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز قرار است تمام آثاری که در روز برگزاری ورک شاپ برج قابوس تولید می شود در موزه فرش استان که در مجاورت این اثر تاریخی است، نگهداری شود و در معرض دید علاقه مندان قرار بگیرد.



عباسی اظهار داشت: مردم تأثیر این گونه برنامه ها را در معرفی جاذبه ها و توانمندی های استان در سال های آتی مشاهده خواهند کرد.



وی همچنین گفت: این اداره کل در نظر دارد کتاب " گلستان، نگارستان" که کتاب جامعی است و به دوزبان فارسی و انگلیسی تألیف شده را در اختیار هنرمندان خارجی قرار دهد.