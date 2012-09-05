سرمایه گذاری خصوصی در مناطق گردشگری خراسان رضوی استقبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار یونسی از افتتاح و بهره برداری اولین سالن ورزشی چند منظوره این شهر داد.

علی مسعودی گفت: تکمیل این سالن ورزشی یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بود که 3 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار به آن اختصاص یافت.

وی افزود: از آنجایی که ابعاد زمین در نظر گرفته برای احداث این سالن ورزشی استاندارد نبود، شهرداری با اختصاص زمینی به ارزش 700 میلیون ریال و افزایش ابعاد سالن با سازمان تربیت بدنی مشارکت کرد.

مسعودی تصریح کرد: این سالن قابلیت برگزاری تمام مسابقات در سطح بین المللی را دارد و برای ساخت آن اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شده است.

استقبال از سرمایه گذاران در طرح مناطق نمونه گردشگری خراسان رضوی

مدیر موسسه توسعه گردشگری وابسته به سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی گفت: یکی از اهداف مهم و بلندمدت این موسسه مدیریت و ساماندهی مناطق نمونه گردشگری و جذب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

محسن لشگری با بیان اینکه مرحله اول طرح امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری برای سد کمایستان، هفت حوض مشهد، منطقه نمونه گردشگری ششتمد با همکاری مشاوران متخصص گردشگری در حال تهیه شده است.

مدیر موسسه توسعه گردشگری مراحل اجرای طرح های مناطق گردشگری را تشریح کرد و گفت: امکان سنجی شامل مطالعات ژئوتکنیک یا توپوگرافی همراه با مطالعات اقلیمی و زمین شناسی تا مرحله لکه گذاری و جانمایی است، نهایی کردن طراحی های هندسی، سطح کاربری ها، مسیرها و گذرها، میزان عملیات خاکی، نوع محوطه سازی و همچنین نوع گونه های گیاهی، تاسیسات برقی و مکانیکی مرحله بعدی اجرایی شدن طرح های گردشگری است.

شروع احداث اولین جایگاه عرضه سوخت ششتمد

شهردار ششتمد از کلنگ زنی پروژه احداث اولین جایگاه عرضه سوخت CNGاین شهر همزمان با هفته دولت خبر داد.

محمدرضا قلعه نوی گفت: این پروژه با اختصاص زمینی به مساحت 2 هزار و 400 مترمربع از سوی شرکت گاز احداث خواهد شد.

شهردار ششتمد با بیان اینکه در این جایگاه 6 پمپ گاز با 12 نازل ایجاد خواهد شد، گفت: برای ساخت جایگاه عرضه سوخت که در ابتدای ورودی ششتمد در حاشیه بلوار کوه میش واقع شده، به 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.