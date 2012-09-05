به گزارش خبرنگار مهر، حمید‌رضا حاجی‌بابایی در بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز که در تالار انتظار کرمانشاه در حال برگزاری است گفت: پیام رهبری در این اجلاس تکلیف ما را برای اجرای برنامه‌ریزهای بیشتر مشخص و گام‌های ما را استوارتر کرده است و امیدواریم برنامه‌ریزی‌های مسئولین این فرضیه را امکان‌پذیر و تقویت کند.

وی ادامه داد: نماز باعث رشد و آرامش بیشتر در زندگی می‌شودو بشر در طول تارخ زندگی خود دنبال رشد و آرامش بوده است و این نماز است که انسان را به این آمال و آرزو ها سوق خواهد داد.

حاجی بابایی با بیان اینکه رشد حقیقی، آرامش آور است، خاطر نشان کرد: امام حسین (ع)در میانه ی جنگ خورشید را می جوید تا با اقامه نماز در کانون رشد و آرامش قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نماز جوشش قلب است که با کوشش جوارح و حرکت بر مدار اخلاق و رفتار ایجاد می شود .

وی ارتقا نگاه عرفانی رسیدن به حقایق نماز را با رسیدن به الگوها امکان‌پذیر دانست و گفت: نماز جامعه را به سمت یک جامعه ی عبادی و رشد یافته رهنمون می‌سازد و نماز یک رابطه ی خصوصی بین بنده و خدا است و ردپایی از من و منیت در آن دیده نمی‌شود.

وزیر آموزش و پروش با اشاره به کتاب امام (ره) با نام سرالصلاه افزود: زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در کتابش راز و رمزهای نماز را بر می‌شمرد و این سفر الهی را وصف می‌کند ز اسم اعظم خداوند رونمایی کرده و می‌فرماید اسم اعظم خداوند همان انسان است و انسان در انسانیت نمود می‌یابد و نماز انسان را به معنای واقعی کلمه یعنی انسانیت و تکامل می‌رساند.

وی ارتقا نگاه جامعه به نماز را یک رابطه خصوصی بین بنده و خداوند عنوان کرد و گفت: ذکر نماز ستایش و یا خواهش است چرا که انسان همواره به اصل خود تقرب می‌جوید.

حاجی‌بابایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که اگر از این منصب کنار روم امام جماعت دانشگاه خواهم شد ادامه داد: این بدان معناست که اقامه نماز همراه با فرهنگ‌سازی آن در محیط فرهنگی و آموزشی از اهمیت ویژه و بیشتری نسبت به سایر سطوح جامعه برخوردار است.

وی در پایان اثر نماز و مسائل قرانی را در محیط‌های آموزشی بسیار تاثیر گذار دانسته و گفت: آنچه که ما به دنبال آن در سند تحول بنیادی هستیم بنا گذاشتن قوانین آموزش و پرورش بر آموزهای دینی است و اگر این کار از همان دوران ابتدایی آغاز شود تاثیرات بسزایی را به دنبال خواهد داشت.