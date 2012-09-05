به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر شریف ظهر چهارشنبه در سومین اجلاس بینالمللی مقاومت در اصفهان با بیان اینکه فلسطین اسلامی به عنوان یک امتحان بزرگ برای همه دولتها و جنبشها محسوب میشود، اظهار داشت: وضعیت کنونی فلسطین یک توطئه از سوی غربیها و صهیونیست است و آنها در تلاشند همه توانهای مادی خود را به کار بسته تا بتوانند این مقاومت را از بین ببرند.
وی با اشاره به اینکه هدف غرب و اسرائیل سیطره بر جهان اسلام است، افزود: برای جلوگیری از این هدف شاهد فداکاریها و جان فشانیهای زیادی از سوی جوانهای کشورهای اسلامی بودیم و در حال حاضر بیشتر ملتهای عربی در برابر این توطئهها ایستادگی کردند.
رئیس جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در مورد فضای کنونی جهانی بیان داشت: در شرایط کنونی جهانی فضایی ایجاد کردهاند که ملتهای مسلمان شرایط خود را به احسن حال تغییر دهند.
وی با بیان اینکه اسرائیل در جنگی که در سال ۲۰۰۶ به راه انداخت، تلاش کرد تا به قول خودش این کشور را اسرائیل کبیر معرفی کند، اما شکست خورد، یادآور شد: آمریکا نیز پس از جنگ عراق به این نتیجه رسید که نمیتواند در برابر مقاومت اسلامی بایستد، لذا ایران را کشور دشمن برای همه معرفی کرد.
شریف تصریح کرد: آمریکا بداند نیتهای سیاسی و اختلاف نظرها نمیتواند دلیل خوبی برای دشمن خواندن ایران باشد.
وی بیان داشت: امریکا میتواند با کشورهای دیگر اختلاف نظر داشته باشد اما نمیتواند کشورهای اسلامی همچون ایران و سوریه را دشمنان جهان بنامد.
وی در ادامه با اشاره به آیات قرآن کریم مبنی بر اینکه خداوند فرموده مکر خودتان را به شما برمی گردانیم، اظهار داشت:برخی از کشورها از نظریههای توطئهای کشورهای غربی علیه کشورهای اسلامی پشتیبانی کردند در حالیکه مسلمانان باید بدانند تنها دشمن آن ها رژیم صهیونیست است.
شریف تاکید کرد: کشورهای اسلامی زمانی به موفقیت می رسند که با هم متحد باشند.
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