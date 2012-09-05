جشن "زیر سایه های خورشید" در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی جشنهای دهه کرامت استان اظهارداشت: این جشن ظرفیت مناسبی در گسترش معنویت داشته و به دلیل ارتباط جوانان با یکدیگر و حضور علاقه مندان به فرهنگ منور رضوی تاثیر بسزایی در خنثی شدن توطئه های دشمنان دارد.

وی گفت: جشن زیر سایه خورشید برای چهارمین سال در خراسان جنوبی برگزار می شود و خادمین حرم حضرت رضا(ع) به مدت پنج روز در شهرستانهای استان حضور می یابند.

وی افزود: نهادینه کردن فرهنگ رضوی، الگو گیری جوانان و شناخت هر چه بیشتر از ظرفیت های این فرهنگ می تواند در ارتقای معنویت موثر باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه جشن های دهه کرامت باید محتوا محور باشد، تصریح کرد: کاربردی سازی سبک زندگی معصومین بویژه زندگی رضوی و فضای نزدیک شدن این رفتارها به زندگی از اهداف جشن های زیرسایه خورشید است.

وی با بیان اینکه گسترش فرهنگ رضوی زمینه بهره‌مندی بیشتر از اندیشه ‌های امام رضا (ع) را فراهم می‌ کد، عنوان کرد: برگزاری جشنواره های رضوی در سطح استان ها در این زمینه انجام شده است.

مطهری فر به برگزاری جشنواره ملی نقاشی خط رضوی در استان اشاره کرد و افزود: تاکنون 305 اثر از 126 هنرمند سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی برگزاری جنگ شادی، شب شعر و نمایشگاه عکس در تمامی شهرستانها با رویکرد دفاع مقدس و دهه کرامت، نمایشگاه عکس، شبی با قرآن، اعزام هنرمندان با مزار کاهی و جشن های محوری با همکاری دستگاهها و صدا و سیما را از برنامه ‌های دهه کرامت و ولایت عنوان کرد و گفت: در برگزاری این جشن ها باید از ظرفیت مردمی و دستگاههای اجرایی استان استفاده شود.