به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن مرتضوی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با حضور مسئولان شهرستان دامغان پیرامون برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در محل سپاه ناحیه این شهرستان، ضمن تاکید بر اینکه پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در دفاع از حریم ولایت پیشتاز هستند، گفت: در طول هشت سال دفاع مقدس پیشکسوتان با احساس تکلیف در دفاع از حریم ولایت از جان و مال خود گذشتند.

وی افزود: جوانان ایران با کمترین امکانات ولی با اراده و ایمان قوی با وحدت و همدلی حماسه بی نظیر تایخ معاصر را آفریدند.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان با توجه به اینکه انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا یکی از قدرتمندترین کشور های دنیاست، گفت: دشمن با هر ترفندی در صدد انحراف افکار واذهان جوانان بوده و از انتقال ارزش های دفاع مقدس به جوانان در هراس است.

مرتضوی یادآور شد: باید در هفته دفاع مقدس پاسداران به کمک بسیجیان تمام تلاش خود زا انجام دهند تا ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس را به نسل جدید انقلاب نشان داده شود و این موضوع برای پیشکسوتان یادآور ایام خوب جهاد و زندگی است.

وی خاطرنشان کرد: در هفته دفاع مقدس بیشترین برنامه و باکیفیت ترین برنامه ها باید اجرا شود و به نمایش گذاشتن لحظه های دفاع از میهن را به تصویر بکشید جوانان از نزدیک این حماسه بزرگ تاریخی را لمس کنند.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان ادامه داد: در این هفته دیدار ازخانواده شهدای دفاع مقدس از مهمترین کار های خود پاسداران و بسیجیان است چون این خانواده ایثارهای بی‌نظیری نسبت به این انقلاب داشته‌اند.