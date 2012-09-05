به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان ظهر چهارشنبه با حضور حمیدرضا تیموری معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه، محمد امین رحیمی دادستان دیوان محاسبات، احمد عجم استاندار، داود محمدی، حجت الاسلام مرتضی حسینی و رجب رحمانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان سیاسی امنیتی، عمرانی و منابع انسانی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی در سالن استانداری قزوین برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات سعید ستاری مدیرکل سابق، محمدرضا قنبری به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان قزوین معرفی شد.

قنبری پیش از این مدیرکل دیوان محاسبات استانهای سمنان و فارس بوده است.

ستاری نیز به سمت مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران منصوب شد.



