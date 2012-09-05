«کنترل» به بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، 102 فیلم از یک هزار و چهار فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط هیات انتخاب جهت حضور در بخش مسابقه داستانی جشنواره انتخاب شده اند، که فیلم کوتاه کنترل به کارگردانی محمد هادی امینی از تبریز یکی از این آثار منتخب به شمار می رود.

این فیلم کاری از محمد هادی امینی و بر اساس فیلم نامه ای از نادر ساعی ور است که با همکاری حوزه هنری آذربایجان شرقی در تبریز ساخته شده است.

کنترل داستانی اجتماعی است که به روابط، اتفاقات و چالش های میان یک پدر و پسر در حین سفر کوتاهشان برای انجام ماموریت کاری می پردازد که همزمان یک داستان فرعی نیز در کنار موضوع اصلی روایت می شود.

فیلم کوتاه کنترل در جنگلهای ارسباران و محوطه های پوشیده از برف کلیبر فیلمبرداری و در مدت زمان 20 دقیقه، برای پخش آماده شده است.

سید محمود نظرعلیان که پیش از این سابقه نقش آفرینی در فیلم های کارگردان های مطرحی همچون سیدرضا میرکریمی، سامان سالور، مجتبی راعی و یداله نوعصری را به عهده داشته به همراه داوود نورپور در کنترل به ایفای نقش پرداخته اند.

از سایر عوامل این فیلم کوتاه می توان علی آبپاک مدیر تصویربرداری، هادی امینی تدوین و صداگذاری، امین باحجب مجری طرح، پرویز توتونچی دستیار کارگردان، جواد سنندجیان صدابردار، رضا فلاحیان چهره پرداز و رحیم بلندی را به عنوان مدیر تولید نام برد.

گفتنی است، محمد هادی امینی پیش از این ساخت مجموعه های مستندی مانند "پژواک سکوت"، "ضلع آخر" و "اتل متل یه خدا" را در پرونده کاری خود داشته و "کنترل" نخستین فیلم داستانی این فیلمساز جوان محسوب می شود.

بنابراین گزارش، آقایان بهمن حبشی، عباس رافعی، مهدی فیوضی، کاوه بهرامی مقدم، سعید مترصد و خانم انسیه شاه حسینی هیات انتخاب بخش مسابقه ملی بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران را به عهده دارند.