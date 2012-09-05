تیم دانشگاه آزاد نیشابور قهرمان مسابقات رباتیک خیام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دانشگاه آزاد نیشابور گفت: تیم خیام مقام قهرمانی مسابقات کشوری رباتیک خیام را در لیگ امدادگر واقعی به دست آورد.
هادی حسینیفدروی اظهارکرد: اعضای تیم ربات امدادگر واقعی خیام بعد از پشت سر گذاشتن رقبا، مقام قهرمانی این رشته را در این دوره به دست آوردند.
وی گفت: در این تیم علی معماری بهعنوان سرپرست و محمد حاجیبیگلو، امیر جوادی، احسان دشتبانی، محمداسماعیل عارفخانی، طاها طالبیان، مهدی قدیری، محمد شورابی و محمد دهباشیان بهعنوان اعضا شرکت داشتند.
مسابقات قرآن و اذان تقلیدی زندان نیشابور برگزار شد
رئیس اداره زندان نیشابور از برگزاری مسابقات قرآن و اذان کارکنان و مددجویان زندان نیشابور در رشتههای قرائت و اذان بهصورت تقلیدی از اساتید مصری و ایرانی خبر داد.
محمدرضا رجبی گفت: این مسابقه مختص کارکنان مرد این سازمان که به مسائل تجوید، صوت، لحن و نغمات در خواندن قرآن مهارت داشتند، بود.
وی افزود: این مسابقات در رشته قرائت با تقلید از قاری محمود شحات انور بر اساس سوره حجرات صورت گرفت و در اذان هم، تقلید از موذنهای ایرانی بوده است.
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