تیم دانشگاه آزاد نیشابور قهرمان مسابقات رباتیک خیام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دانشگاه آزاد نیشابور گفت: تیم خیام مقام قهرمانی مسابقات کشوری رباتیک خیام را در لیگ امدادگر واقعی به دست آورد.

هادی حسینی‌فدروی اظهارکرد: اعضای تیم ربات امدادگر واقعی خیام بعد از پشت سر گذاشتن رقبا، مقام قهرمانی این رشته را در این دوره به دست آوردند.

وی گفت: در این تیم علی معماری به‌عنوان سرپرست و محمد حاجی‌بیگلو، امیر جوادی، احسان دشتبانی، محمد‌اسماعیل عارفخانی، طاها طالبیان، مهدی قدیری، محمد شورابی و محمد دهباشیان به‌عنوان اعضا شرکت داشتند.

مسابقات قرآن و اذان تقلیدی زندان نیشابور برگزار شد

رئیس اداره زندان نیشابور از برگزاری مسابقات قرآن و اذان‌ کارکنان و مددجویان زندان نیشابور در رشته‌های قرائت و اذان به‌صورت تقلیدی‌ از اساتید مصری و ایرانی خبر داد.

محمد‌رضا رجبی گفت: این مسابقه مختص کار‌کنان مرد این سازمان که به مسائل تجوید، صوت، لحن و نغمات در خواندن قرآن مهارت داشتند، بود.

وی افزود: این مسابقات در رشته قرائت با تقلید از قاری محمود شحات انور بر اساس سوره حجرات صورت گرفت و در اذان هم، تقلید از موذن‌های ایرانی بوده است.