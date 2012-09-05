طرح تبدیل پسماند به گاز توسط قوس پلاسما در دانشگاه زنجان انجام شد

مدیر ارشد این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این روش پسماند تا دمای شش هزار درجه سانتیگراد حرارت داده میشود و در این دما پیوند مولکولی مواد از هم گسسته و مواد به حالت گازی تبدیل میشوند.
یوسفعلی عابدینی با بیان اینکه این امر منجر به آزادسازی انرژی پتانسیل موجود در مواد آلی پسماند می شود، افزود: مواد غیرآلی مذاب نیز به صورت تفاله شیشهای شکل از کوره پلاسما خارج میشوند که میتوان از این سرباره خنثی و مقاوم در صنایع راه و ساختمانسازی استفاده کرد. به گفته وی در صورت توسعه و پیشرفت این فناوری نیاز به ایجاد مراکز دفن بهداشتی مواد در آینده به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت.
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با اعلام اینکه در سالهای اخیر ایده استفاده از فناوری قوس پلاسما به منظور تبدیل پسماند به گاز مطرح شده، متذکر شد: طی این فرآیند، ضمن امحاء و دفع پسماندهای جامد شهری، انرژی پتانسیل موجود در آنها آزاد گشته و از آن به عنوان یک انرژی بازیافتی پاک میتوان استفاده کرد.
عابدینی در تشریح مزایای استفاده از این فناوری تبدیل پسماند به گاز توسط قوس پلاسما شیوه ای نو در تولید انرژی تجدیدپذیر و نیز امحاء و بازیافت انواع پسماندهای جامد عنوان می کند، افزود: از این طرح می توان برای توسعه کاربرد انرژی تجدیدپذیر، بازیافت و استفاده مجدد از محصولات جانبی مفید پسماند در صنایع ساختمانی و راهسازی و کاهش نیاز به مراکز دفن بهداشتی استفاده کرد.
به گفته وی این فناوری در آمریکا و کانادا در مرحله بررسی و توسعه است و مطالعات گستردهای بر روی امکانسنجی کاربرد آن در حوضه مدیریت انواع پسماند از دید زیستمحیطی انجام گرفته است.
مدیر ارشد این طرح با اعلام اینکه دمای بالای حاصل از فرآیند قوس پلاسما، مواد غیرآلی موجود در پسماند را به حالت مذاب درمیآورد، ادامه داد: این مواد پس از طی مرحله انجماد مجدد به یک ماده شیشهای شکل خنثی تبدیل می شوند که از آن میتوان در مصالح ساختمانی و راهسازی استفاده کرد.
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