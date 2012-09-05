دلار در بازار آزاد 2205 تومان شد/ سکه طرح قدیم 850 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار امروز چهارشنبه در بازار تهران به 2205 تومان رسید، این در حالی است که قیمت این نوع ارز در پایان معاملات روز سه شنبه 2195 تومان بود. امروز قیمت یورو در بازار آزاد 2773 تومان، پوند 3498 تومان و درهم امارات 599 تومان گزارش شده است.

در همین حال، قیمت سکه تمام طرح قدیم امروز چهارشنبه به 850 هزار تومان، طرح جدید به 848 هزار تومان، نیم سکه به 424 هزار تومان، ربع سکه به 212 هزار و 500 تومان، سکه گرمی به 123 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار به 86 هزار و 500 تومان رسیده است، ضمن اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز بیش از 1691 دلار اعلام شده است.