جشنواره بین الملی گرگان باسابقه ترین جشنواره تجسمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فلاح فر ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره هنرهای تجسمی در گفتگو با خبرنگاران گفت: این جشنواره با تکیه بر جوانان، بدنه اصلی هنر حرفه ای ابن رشته ها را در ایران تشکیل می دهد.

وی افزود: این جشنواره توانسته با فضایی متفاوت و ترکیبی از رقابت و آموزش کارگاهی، در طول دوره های مختلف سطح توقع هنرجویان را افزایش داده است.

وی تصریح کرد: این امر موجب ارتقای کیفی آموزش هنر در مراکز آموزشی شده است به ویژه استعدادهایی که در این جشنواره کشف و معرفی شده اند همواره در باروری رویدادهای فرهنگی دیگر مانند نمایشگاه ها، دوسالانه های تجسمی، جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و ... سرآمد بوده اند.

فلاح فر اضافه کرد: این ادعا را می توان با توزیع جوایز و کیفیت آثار این هنرمندان نشان داد و این جشنواره با دعوت از هنرجویان و هنرمندان جوان سراسر کشور از طریق انتخاب در مسابقات و جشنواره های استانی و با وجود فرصت شرکت در کارگاه های مشترک جشنواره، سمبل رعایت عدالت و عدالت هنری در توزیع فرصت های برابر هنری محسوب می شود.

فلاح فر گفت: اگر جوانان امروزی این ویژگی ها و توانایی ها را با پشتکار و شناخت همراه کنند، اگر حسن و قبح گذشته خود را بشناسد، دوره ای طلایی را در تاریخ اجتماعی و در تاریخ هنری کشور به یادگار خواهد گذاشت.

تهیه پیش نویس بنیاد نخبگان هنرمندان

غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز گفت: راه اندازی و تشکیل بنیاد نخبگان در هجدهمین دوره برگزاری این جشنواره پیشنهاد شد که مورد استقبال هنرمندان و مدیران هنری وزارتخانه قرار گرفت.

وی افزود: در آخرین نشست با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش نویس این طرح آماده شد و منتظر مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار داشت: در آیین افتتاحیه جشنواره نوزدهم در خصوص کم و کیف راه اندازی این بنیاد توسط مسئولان وزارتخانه اطلاع رسانی خواهد شد.



وی اذعان داشت: البته این بیناید محدود به رشته های تجسمی نخواهد شد بلکه در همه حوزه های هنری فعالیت خواهد کرد و با راه اندازی این بنیاد بانک اطلاعات هنرمندان تشکیل خواهد شد و استعدادهای درخشان نیز تقویت می شود.



وی تصریح کرد: جشنواره ها نباید نقطه پایانی باشد بلکه باید نقطه شروعی برای برگزاری جشنواره های آینده باشد.

مسئول کمیته هنری و اجرایی جشنواره بین المللی تجسمی جوانان گفت: هنرمندان حاضر دراین جشنواره با حضور در بافت تاریخی شهر گرگان، تصاویر آن را ثبت می کنند.

رضا شجاعی گفت: دو کارگاه طراحی و عکاسی در فضای بیرونی تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود و طراحی در بافت قدیم شهر گرگان و مجموعه تاریخی باقری ها برگزار خواهد شد.



وی عنوان کرد: هنرمندان رشته عکاسی نیز در روستای زیارت، بافت قدیم شهر آق قلا و بندرتکمن حضور می یابند.

شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوماه قبل از برگزاری این جشنواره، جشنواره استانی هنرهای تجسمی با حضور 60 هنرمند برگزار شد که در نهایت 12 نفر به این مرحله راه یافته اند.



وی اضافه کرد: علاوه بر برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره، 5 اثر برگزیده در بخش ورک شاپ در اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرار می گیرند.

سرپرست گروه هنرمندان اعزامی استان هرمزگان به جشنواره بین الملی تجسمی گفت: حضور داوران تراز اول، به عنوان این گونه جشنواره های بین المللی است.

غلامرضا رحیمیان گفت: در فراخوانی که برای جشنواره اعلام می شود، مراحل و روند برگزاری جشنواره و داوران آن مد نظر شرکت کنندگان قرار می گیرد.



وی افزود: اگر داوران طی سال های برگزاری جشنواره تغییر کنند می تواند تفکر و ایده نو به جشنوره تزریق کنند و روند جشنواره را به سوی اهدف سیاستگذاری شده هدایت کنند.



رحیمیان اظهار داشت: همه جشنواره ها نسبت به دوره های گذشته آن روند رو به رشدی را پشت سر می گذارند و قطعاً جشنواره بین المللی تجسمی نیز سال به سال بهتر و مطلوب تر شده است.



وی خاطرنشان کرد: هنرمندان با توجه به روند برگزاری مطلوب جشنواره، سالجاری هنرمندان رغبت بیشتری برای حضور دارند.



رحیمیان درخصوص هنرمندان اعزامی این استان نیز عنوان کرد: 9 هنرمند در 8 رشته مختلف هنرهای تجسمی با سایر هنرمندان حاضر رقابت خواهند کرد.

مسئول کارگاه عکاسی نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی گفت: 36 هنرمند داخلی و خارجی روز پانزدهم شهریور ماه در بخش عکاسی رقابت خود را آغاز خواهند کرد.

سهیل قنبرزاده گفت: خوشبختانه عکاسانی که از استان در این دوره از جشنواره شرکت کرده اند، به نسبت دوره های گذشته در سطح بالاتری قرار دارند.



وی با بیان اینکه در کارگاه عکاسی 36 هنرمند داخلی و خارجی بایکدیگر رقابت می کنند، افزود: 32 هنرمند ایرانی به همراه 4 نفر از عکاسان خارجی در چند نقطه از استان حاضر شدذه و زیبایی های آن را به تصویر می کشند.



قنبرزاده اظهار داشت: این 4 هنرمند خارجی از کشورهای سوئد، هند، پاکستان و تاجیکستان در این جشنواره حضور یافته اند.



وی خاطرنشان کرد: روستای تاریخی زیارت، بافت قدیم شهر گرگان، پنج شنبه بازار و بافت تاریخی شهرهای آق قلا و بندرترکمن از نقاطی است که هنرمندان در آنجا عکاسی خواهند کرد.



وی بیان کرد: یک هنرمند در بخش آقایان و یک هنرمند در بخش خانم ها در این دوره از جشنواره از استان گلستان حضور دارند.