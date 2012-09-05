جشنواره بین الملی گرگان باسابقه ترین جشنواره تجسمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فلاح فر ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره هنرهای تجسمی در گفتگو با خبرنگاران گفت: این جشنواره با تکیه بر جوانان، بدنه اصلی هنر حرفه ای ابن رشته ها را در ایران تشکیل می دهد.
وی افزود: این جشنواره توانسته با فضایی متفاوت و ترکیبی از رقابت و آموزش کارگاهی، در طول دوره های مختلف سطح توقع هنرجویان را افزایش داده است.
وی تصریح کرد: این امر موجب ارتقای کیفی آموزش هنر در مراکز آموزشی شده است به ویژه استعدادهایی که در این جشنواره کشف و معرفی شده اند همواره در باروری رویدادهای فرهنگی دیگر مانند نمایشگاه ها، دوسالانه های تجسمی، جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و ... سرآمد بوده اند.
فلاح فر اضافه کرد: این ادعا را می توان با توزیع جوایز و کیفیت آثار این هنرمندان نشان داد و این جشنواره با دعوت از هنرجویان و هنرمندان جوان سراسر کشور از طریق انتخاب در مسابقات و جشنواره های استانی و با وجود فرصت شرکت در کارگاه های مشترک جشنواره، سمبل رعایت عدالت و عدالت هنری در توزیع فرصت های برابر هنری محسوب می شود.
فلاح فر گفت: اگر جوانان امروزی این ویژگی ها و توانایی ها را با پشتکار و شناخت همراه کنند، اگر حسن و قبح گذشته خود را بشناسد، دوره ای طلایی را در تاریخ اجتماعی و در تاریخ هنری کشور به یادگار خواهد گذاشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار داشت: در آیین افتتاحیه جشنواره نوزدهم در خصوص کم و کیف راه اندازی این بنیاد توسط مسئولان وزارتخانه اطلاع رسانی خواهد شد.
وی اذعان داشت: البته این بیناید محدود به رشته های تجسمی نخواهد شد بلکه در همه حوزه های هنری فعالیت خواهد کرد و با راه اندازی این بنیاد بانک اطلاعات هنرمندان تشکیل خواهد شد و استعدادهای درخشان نیز تقویت می شود.
وی تصریح کرد: جشنواره ها نباید نقطه پایانی باشد بلکه باید نقطه شروعی برای برگزاری جشنواره های آینده باشد.
وی عنوان کرد: هنرمندان رشته عکاسی نیز در روستای زیارت، بافت قدیم شهر آق قلا و بندرتکمن حضور می یابند.
وی اضافه کرد: علاوه بر برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره، 5 اثر برگزیده در بخش ورک شاپ در اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرار می گیرند.
وی افزود: اگر داوران طی سال های برگزاری جشنواره تغییر کنند می تواند تفکر و ایده نو به جشنوره تزریق کنند و روند جشنواره را به سوی اهدف سیاستگذاری شده هدایت کنند.
رحیمیان اظهار داشت: همه جشنواره ها نسبت به دوره های گذشته آن روند رو به رشدی را پشت سر می گذارند و قطعاً جشنواره بین المللی تجسمی نیز سال به سال بهتر و مطلوب تر شده است.
وی خاطرنشان کرد: هنرمندان با توجه به روند برگزاری مطلوب جشنواره، سالجاری هنرمندان رغبت بیشتری برای حضور دارند.
رحیمیان درخصوص هنرمندان اعزامی این استان نیز عنوان کرد: 9 هنرمند در 8 رشته مختلف هنرهای تجسمی با سایر هنرمندان حاضر رقابت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه در کارگاه عکاسی 36 هنرمند داخلی و خارجی بایکدیگر رقابت می کنند، افزود: 32 هنرمند ایرانی به همراه 4 نفر از عکاسان خارجی در چند نقطه از استان حاضر شدذه و زیبایی های آن را به تصویر می کشند.
قنبرزاده اظهار داشت: این 4 هنرمند خارجی از کشورهای سوئد، هند، پاکستان و تاجیکستان در این جشنواره حضور یافته اند.
وی خاطرنشان کرد: روستای تاریخی زیارت، بافت قدیم شهر گرگان، پنج شنبه بازار و بافت تاریخی شهرهای آق قلا و بندرترکمن از نقاطی است که هنرمندان در آنجا عکاسی خواهند کرد.
وی بیان کرد: یک هنرمند در بخش آقایان و یک هنرمند در بخش خانم ها در این دوره از جشنواره از استان گلستان حضور دارند.
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