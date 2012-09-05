درز اطلاعات، نشست کابینه اسرائیل را نیمه تمام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، بنیامین نتانیاهو بصورت غیر منتظره ای نشست امروز چهارشنبه کابینه را بعلت اینکه از نشست دیروز اطلاعاتی به بیرون درز کرده نیمه تمام گذاشت.

نتانیاهو خطاب به وزرا گفت: در نشست قبلی که در آن مقام های امنیتی و اطلاعاتی صحبت هایی را ارائه کرده بودند اطلاعاتی به بیرون درز کرده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: لحظات کوتاهی پس از نشست دیروز اتفاق بسیار جدی افتاد. اطلاعات مربوط به بحث هایی که در نشست صورت گرفته بود به بیرون درز کرد و فردی که این اطلاعات را درز داده به اعتمادی که شهروندان به این مجمع دارند لطمه زده است.

وی افزود: کسی که این کار را کرده در واقع قوانین اصول مربوط به برگزاری کابینه امنیتی را نقض کرده و به خوش نامی کسانی که در این جلسه نیز حضور داشتند و اطلاعات را درز نداده اند آسیب زده است.

کابینه اسرائیل روز گذشته نشستی هشت ساعته را بر گزار کرد که در آن وزیران، اطلاعاتی را از مقامهای اطلاعاتی و رؤسای سازمان های جاسوسی در باره برنامه هسته ای ایران ، جنگ داخلی در سوریه و ظهور اخوان المسلمین و به قدرت رسیدن آنها در مصر دریافت کردند.

در نشست سه شنبه "آویو کوخاوی" فرمانده سرویس اطلاعاتی، تامیل پاردو رئیس موساد، و یورام کوهن رئیس شین‌بت حضور داشتند.