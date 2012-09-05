افزایش 20 درصدی کرایه تاکسی های درون شهری آبیک

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای حمل و نقل و بهبود ترافیک شهرستان آبیک ظهر چهارشنبه با حضور هوشنگ اعلایی فرماندار شهرستان آبیک، علی یحیی پور شهردار، محمد الیاسی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، حمید بغدادی معاون فرماندار و اعضای شورای شهر آبیک در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حمید بغدادی به تشریح موضوعات مورد بحث در این جلسه و همچنین روند اجرای مصوبات قبلی پرداخت.

یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه دوربرگردان بلوار انتهای شهر آبیک بود که در حال حاضر نبود دوربرگردان در این منطقه موجب تخلفات بسیاری از سوی رانندگان می شود و راهنمایی و رانندگی شهرستان آبیک طرح احداث یک دوربرگردان را مطرح کرده و در این جلسه به بحث و بررسی و چگونگی احداث آن پرداخته شد و همه مسئولان حاضر

در جمع بر احداث یک دوربرگردان استاندارد تأکید داشتند.

دومین موضوع مهم مورد بحث در این جلسه افزایش نرخ کرایه تاکسی های درون شهری شهر آبیک بود که به تصویب مسئولان رسید و قرار شد 20 درصد افزایش در نرخ کرایه ها اعمال شود.

همچنین در این جلسه روند اجرای مصوبات قبلی شورای حمل و نقل و بهبود ترافیک این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کاهش بار ترافیکی در پنج شنبه بازار در خیابان هفت تیر از مصوبات قبلی این شورا است که در حال حاضر با هماهنگی های لازم با راهنمایی و رانندگی شهرستان آبیک این موضوع اجرایی شده است.

تعویض تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی برون شهری از مصوبات جلسات قبلی است که در حال حاضر کار تعویض آنها صورت گرفته است.

یک طرفه کردن خیابان شریعتی به بلوار امام خمینی (ره) نیز از دیگر مصوبات جلسات قبلی است که این موضوع در مرحله بررسی توسط کارشناسان قرار دارد.

در ادامه بحث انتقال تاکسی های درون شهری که در یکی از ترمینال های شهر آبیک قرار دارند به کنار خیابان مطرح شد که این طرح از سوی فرماندار و شهردار مورد تأیید قرار نگرفت و برای بحث بیشتر به جلسات بعد موکول شد.

در ادامه جلسه متن پیشنهادی که از سوی شورای ترافیک استان قزوین برای هماهنگی بیشتر شهرستان ها با سیاست های ترافیکی استان در 36 بند تنظیم شده است، در اختیار همه مسئولان حاضر در جلسه قرار گرفت.

ایمن سازی معابر، یکپارچه سازی مدیریت حمل و نقل، بهسازی و ساماندهی خودروهای فرسوده، گسترش فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری از جمله بندهای این پیشنهاد است که شورای ترافیک شهرستان های استان قزوین باید بر اجرای آنها اقدام کنند.