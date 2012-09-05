تقویت مهندسی ارزش در اجرای پروژه های زیرساختی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی گفت: تفکر مهندسی ارزشی در مشخص شدن هزینه و درآمد اجرای پروژه های زیرساختی کمک مهمی می کند.

وی تأکید کرد: هم اکنون در بسیاری موارد، در کشور ما در اجرای پروژه ها به تفکر مهندسی ارزشی توجه نمی شود.

عنابستانی افزود: حرکت در مسیر توسعه بخش کشاورزی نیازمند استفاده از راهکارهای نوین است.

وی توسعه کشاورزی را باعث رشد همه جانبه چهارمحال و بختیاری اعلام و تصریح کرد: بدون وجود محصولات کشاورزی، بقای زندگی ممکن نیست.

خیابان دسترسی به سایت مسکن مهر فارسان ایجاد می شود

فرماندار شهرستان فارسان از اجرای خیابان دسترسی به سایت مسکن مهر فارسان خبرداد

بهروز مردانی ن‍ژاد گفت: برای اجرای این پروژه پنج میلیارد ریال اعتبار ملی تخصیص یافته است.

وی تأکید کرد: زمان بهره برداری از پروژه یاد شده آذر امسال است.

مردانی نژاد افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه خیابان دسترسی به سایت مسکن مهر فارسان ۲۵ درصد است.



۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرستان کوهرنگ اختصاص یافت

فرماندار شهرستان کوهرنگ از اختصاص ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار به این شهرستان خبرداد.

یدالله خالدی گفت: این مبلغ از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای چهارمحال و بختیاری به شهرستان کوهرنگ اختصاص یافت.

وی تأکید کرد: اعتبار یاد شده برای ۲۰۰ پروژه شهرستان کوهرنگ هزینه می شود.

خالدی از پیگیری اشتغال در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان کوهرنگ خبرداد و افزود: در این راستا ۱۴ جلسه کارگروه تشکیل شده که ۹۹ مصوبه اجرایی انجام شده است.

وی تصریح کرد: برای این مصوبات ۱۴۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.

۸۵ طرح توسعه کشاورزی به بانک های عامل بروجن معرفی شد

فرماندار شهرستان بروجن از معرفی ۸۵ طرح توسعه کشاورزی به بانک های عامل خبرداد.



فتاح کرمی گفت: از این تعداد طرح معرفی شده به بانک، ۳۵ طرح در زمینه تولیدات و محصولات گیاهی، ۱۰ طرح در زمینه پرورش آبزیان، ۹ طرح در زمینه منابع طبیعی، ۱۵ طرح در زمینه منابع کشاورزی و ۹ طرح دیگر در زمینه امور زیربنایی بوده اند.

وی تأکید کرد: تسهیلات پرداختی به این طرح ها تاکنون شش میلیارد و ۲۵ میلیون ریال بوده است.

کرمی افزود: هم اکنون بیش از هزار دانش آموخته بخش کشاورزی در شهرستان بروجن بی کار هستند.

یادواره شهدای اردل برگزار می شود



فرماندار شهرستان اردل از برگزاری یادواره شهدای این شهرستان خبرداد.

فیروز خسروی گفت: یادواره شهدا و سالگرد شهدای گمنام شهرستان اردل در هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

وی تأکید کرد: غفلت از یاد و نام شهید، غفلت از تمام خوبی هاست.

خسروی افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گمنام، کمتر از فیض شهادت نیست.

وی تصریح کرد: ایجاد فضا برای مردم به منظور بیان مسائل، مشکلات و دردها، ایجاد رابطه عاطفی بین مردم و مسئولان و دادن فرصت انتقام به مردم از سوی مسئولان، مهم ترین راه های جلب رضایت مردم هستند.