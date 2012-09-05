جواد حردانی مدال برنز پرتاب وزنه را گرفت/ سیزدهمین مدال برای کاروان دلوار

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان هفتمین روز از چهاردهمین دوره بازی‏های پارالمپیک و در رقابت‏های پرتاب وزنه کلاس F37/38 جواد حردانی در رقابت با حریفانش با ثبت رکورد 15 متر و 43 سانتیمتر در رده سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت.

حردانی در اولین حرکت وزنه را به میزان 15 متر و 27 سانتیمتر پرتاب کرد و در دومین حرکت رکورد 14 متر و 47 سانتیمتر را ثبت کرد. 15 متر و 34 سانتیمتر رکوردی بود که حردانی در سومین پرتاب به آن دست یافت. این پرتابگر در چهارمین حرکت مرتکب خطا شد سپس موفق شد وزنه را به میزان 14 متر و 41 سانتیمتر پرتاب کند. حردانی در آخرین پرتاب موفق شد وزنه را به میزان 15 متر و 43 سانتیمتر پرتاب کند.

مسابقات پرتاب وزنه F37/38 با حضور نمایندگان 12 کشور برگزار شد. علاوه بر ایران ورزشکاران ازبکستان و اوکراین (2 نفر)، بحرین، جمهوری چک، تونس، لیتوانی، لهستان، مصر و چین هم در این رقابت‏ها شرکت داشتند. در این میان نماینده چین با نام "دونگ ژیا" با رکورد 17 متر و 52 سانتیمتر قهرمان شد و "احمد ابراهیم" از مصر با رکورد 15 متر 53 سانتیمتر صاحب مدال نقره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدال جواد حردانی سیزدهمین مدال کاروان ورزش ایران در بازی‏های پارالمپیک لندن و دومین مدال برنز کاروان کشورمان محسوب می‌شود. کاروان ورزش ایران تاکنون در چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک به مدال‌های زیر دست پیدا کرده است:

مدال طلا:

جلیل باقری (پرتاب وزنه)، پیمان نصیری (دوی 1500 متر)، زهرا نعمتی (تیروکمان)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه)، نادر مرادی، علی حسینی و مجید فرزین (وزنه برداری)

مدال نقره:

مهرداد کرم زاده (پرتاب دیسک)، محسن کائیدی (پرتاب وزنه)، روح الله رستمی (وزنه برداری) و عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه)

مدال برنز:

ساره جوانمردی (تفنگ بادی 10 متر) و جواد حردانی (پرتاب وزنه)

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.