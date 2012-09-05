کوچک ترین خطایی در برابر ایران، دشمنان را با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کاظمی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی فرماندهان بسیج شهرستان میامی ضمن تاکید بر آمادگی بسیج جهت مقابله با هرگونه تهدید، اظهار داشت: دشمن از طریق رسانه‌ها، ماهواره‌ها و فضای مجازی تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به هویت دینی و ملی ما به کار گرفته و قطعاً در این خصوص یکی از وظایف مهم ما مقابله با این تهاجم دشمن است.

وی افزود: همانطور که دشمن همیشه در صدد توطئه علیه ایران و انقلاب اسلامی است، بسیج و بسیجیان نیز همواره برای مقابله با این توطئه‌ها آماده هستند و آمادگی خود را حفظ می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه میامی بیان داشت: برگزاری موفق اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران خار چشم دشمنان انقلاب شد و بار دیگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به جهان نشان داد.

کاظمی تصریح کرد: امروز نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه آمریکائیان نیز به قدرت فوق‌العاده ایران اسلامی معترفند و می‌دانند که کوچکترین خطایی در برابر ایران، آنها را با مشکلات اساسی مواجه می‌کنند.

فرمانده حوزه قدس میامی نیز در این گردهمایی گفت: حضور بسیجیان در تمام سطوح و برنامه‌های فرهنگی یکی از نقاط قوت بسیج است که این برنامه‌های فرهنگی هم با مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم بسیجیان برگزار می‌شود.

مهدی باباحجیان در پایان اظهار داشت: اجرای برنامه‌های فرهنگی مانند یادواره شهدا، نشست‌‌های بصیرتی و برپایی نمایشگاه‌ها موثرترین و به موقع ترین فعالیت‌های فرهنگی بسیج است که نوعی جبهه‌گیری جدید را در برابر تهاجم فرهنگی دشمن نشان می‌دهد.