اهدای 6 میلیارد و 900میلیون ریال کمک به زلزله زده گان هریس

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد احمدی امروز چهارشنبه گفت: جمع آوری و دادن کمک های نقدی و غیرنقدی مردم خود شهرستان هریس به کمیته امداد هریس برای توزیع به زلزله زده گان آن شهرستان و ارسال سه میلیارد و800 میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی از طرف کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به زلزله زده گان هریس اهدا شد.



وی اظهارداشت : در این حادثه حدود 85 روستای این شهرستان تخریب شده است و کارکنان کمیته امداد در تمامی مناطق این شهرستان با جان و دل در حال خدمت رسانی هستند.



احمدی افزود: گروه های عمرانی از مناطق آسیب دیده هریس بازدید کردند و بر اساس این گزارش ها یک هزار و شش واحد مسکونی دراین شهرستان باید ساخته شود.



وی تصریح کرد : قرار است ساخت مسکن 21 روستا با هماهنگی های لازم و با همکاری بنیاد مسکن و کمیته امداد آذربایجان غربی انجام شود.