سالانه 4 میلیارد تومان برای تجهیز کتابخانه فعال مساجد کشور هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضاجعفری ظهرچهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کانون ها فرهنگی هنری را با هدف مبارزه با تهاجم فرهنگی در سال 71 بر اساس مصوبه 302 شورای عالی انقلاب فرهنگی راه اندازی شده است.

وی با بیا ن اینکه اصحاب رسانه یکی از اثرگذارترین نهادها در انتقال مفاهیم دینی به آحاد مردم هستند، اظهار داشت: در حال حاضر 70 هزار مسجد و حدود 14 هزار کانون در سراسر کشور با توجه به نیازسنجی مخاطبین مشغول فعالیت هستند.

جعفری با اشاره به گسترده ترین فعالیت های قرآنی در قالب طرح تلاوت نور، تفسیر قرآن و آموزش های متعدد، عنوان کرد: درتابستان جاری 2 هزار کلاس حفظ جزء 30 برگزار شد که حدود 40 هزار نفر در این طرح شرکت کردند.

وی در بحث آموزش ائمه جماعات مساجد، بیان کرد: سه هزار امام جماعت در قالب دوره آموزشی سفیران مساجد با هدف مدیریت مسجد، مخاطب شناسی و دیگر سرفصل ها آموزش دیده اند و در حال حاضر از طریق نشریه سراج آموزش های غیر حضوری به آن ها داده می شود.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه به روند رشد کانون های فرهنگی هنری در سطح کشور گفت: تا پایان برنامه توسعه یک چهارم مساجد کشور براساس ظرفیت سنجی به کانون های فرهنگی هنری مجهز شوند.

وی ارتباط مردم با مساجد را بعد از انقلاب اسلامی مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: نهادینه کردن آموزه های دینی بین جوانان و نوجوانان و تقویت باورهای دینی از فعالیت های اصلی برای مقابله با دشمن غربی است.

در ادامه این نشست سعید ضیایی، دبیر همایش با اشاره به هدف و محتوای این دوره از همایش اندیشه های آسمانی گفت: شناسایی و استعدادیابی هنرمندان، برگزاری دوره آموزشی و استمرار آموزش های تکمیلی بعد از پایان همایش از اهداف این دوره از همایش است.

وی این مرحله از اجرای همایش را در حوزه هنر و هویت انقلابی معرفی کرد و بیان داشت: در این دوره رشته های هنری در 5 گروه نغمه های آسمانی، گرافیک و نقاشی، مستند سازی، شعر و ادبیات و رسانه در حال برگزاری است.

ضیایی در پایان تصریح کرد: پنجمین دوره همایش اندیشه های آسمانی 5 تا 22 شهریور ماه در سه دوره 5 روزه برای برادران که در هر دوره حدود 500 نفر شرکت کرده اند و یک دوره برای 750 نفر از خواهران برگزار می شود.