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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

پایان مسابقات آزمایشگاهی و کارگاه رایانه ای دانش آموزان کشور در تبریز

پایان مسابقات آزمایشگاهی و کارگاه رایانه ای دانش آموزان کشور در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: سیزدهمین دوره رقابت های آزمایشگاهی و کارگاه رایانه ای دانش آموزان کشور با اعلام نفرات برتر این دوره از رقابت ها در سالن اجتماعات مجتمع رفاهی فرهنگی پتروشیمی تبریز خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش امروز چهارشنبه گفت : این دوره از رقابتها به کار خود خاتمه داد ولی کار پژوهش و تحقیق دانش آموزان پرتلاش تا رسیدن به بلند ترین قله علمی ادامه دارد.

محمد حسین قناتی افزود : استان هایی ازجمله اصفهان ، خراسان رضوی، شهر تهران و آذربایجان شرقی به ترتیب در این دوره از مسابقات از مقام اول تا چهارم را کسب کرده اند.

وی اظهار داشت : شرکت کردن 300 دانش آموز در مراحل دبیرستانی در سیزدهمین دوره از رقابتهای آزمایشگاهی و کارگاه رایانه ای کشور و معرفی 24 نفر در این مسابقات و در رشته های شیمی، زیست شناسی، فیزیک و رایانه پس از دو روز رقابتهای تنگاتنگ راه یافتگان به مرحله پایانی در تبریز معرفی شدند.  
 

کد مطلب 1689876

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