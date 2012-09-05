پایان مسابقات آزمایشگاهی و کارگاه رایانه ای دانش آموزان کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش امروز چهارشنبه گفت : این دوره از رقابتها به کار خود خاتمه داد ولی کار پژوهش و تحقیق دانش آموزان پرتلاش تا رسیدن به بلند ترین قله علمی ادامه دارد.



محمد حسین قناتی افزود : استان هایی ازجمله اصفهان ، خراسان رضوی، شهر تهران و آذربایجان شرقی به ترتیب در این دوره از مسابقات از مقام اول تا چهارم را کسب کرده اند.



وی اظهار داشت : شرکت کردن 300 دانش آموز در مراحل دبیرستانی در سیزدهمین دوره از رقابتهای آزمایشگاهی و کارگاه رایانه ای کشور و معرفی 24 نفر در این مسابقات و در رشته های شیمی، زیست شناسی، فیزیک و رایانه پس از دو روز رقابتهای تنگاتنگ راه یافتگان به مرحله پایانی در تبریز معرفی شدند.

