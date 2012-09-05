به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "دیوار چهارم" نوشته و کار امیررضا کوهستانی از روز یکشنبه 19 شهریور اجرای خود را آغاز می‌کند. این نمایش که برداشت آزادی از نمایش "انگلستان" اثر تیم کروچ است با بازی رامبد جوان و نگار جواهریان روی صحنه می‌رود.



بلیت‌های این نمایش فقط از طریق اینترنت به فروش می‌رسد. علاقمندان به تماشای "دیوار چهارم" می‌توانند از روز پنج شنبه 16 شهریور برای خرید بلیت این نمایش به آدرس اینترنتی www.sayehtheater.com/ticket مراجعه کنند. ظرفیت سالن این نمایش فقط 50 نفر است.



نمایش دیوار چهارم یک تئاتر محیطی است و در گالری "اکو" اجرا می‌شود. این نمایش هر شب به جز شنبه‌ها ساعت 19:30 روی صحنه می‌رود.