فارس در زمینه گلف ظرفیتهای مناسبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیکاوس سعیدی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت گلف اظهار داشت: فارس در تمام رشته های ورزشی دارای توان ورزشی مناسب و وزشکاران موفقی است از این رو امیدوارم در زمینه گلف نیز در فارس شاهد کشف استعدادهای مناسب باشیم.

وی المپیکی بودن، نداشتن محدودیت سنی، هوازی بودن،افزایش سلامتی افراد را از جمله ویژگیهای ورزش گلف دانست و افزود: با وجود تمام این ویژگیها گلف به لحاظ زیرساخت در کشور با مشکلاتی روبرو است که برای برطرف کردن آنها لازم است همکاری ارگانهای مانند شهرداری، ادارات ورزش و جوانان با فدراسیون گلف کشور بیشتر شود.

رئیس فدراسیون گلف درادامه با تقدیراز دید مثبت شهردار شیراز نسبت به احداث زمین مینی گلف در مناطق 9 گانه شهرداری ابراز داشت: ارسال نامه از سوی شهردار شیراز به 9 منطقه شهرداری مبنی بر حمایت و همکاری با هیئت گلف فارس به منظور ایجاد زمین مینی گلف نشان ازاستقبال مناسب مسئولان شهر شیراز به گسترش این رشته دارد.

سعیدی اضافه کرد: علاوه بر شهرداری سایر مسئولان استانی بوِیژه اداره ورزش و جوانان فارس نیز باید حمایت های لازم را از رشته گلف انجام دهند تا فارس در زمینه گلف به جایگاه مناسبی در کشور دست یابد.

وی افزود: در شریط کنونی که شهرداری شیراز زمینهای را برای ورزش مینی گلف در نظر گرفته، فدراسیون نیز تجهیزات لازم را فراهم می کند اما برای طراحی داخلی زمین مینی گلف لازم است تا اداره ورزش وجوانان فارس هزینه های مربوطه را پرداخت نماید.

رئیس فدراسیون گلف همچنین از پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان فارس مبنی بر قرار دادن زمین توسط این ارگان برای ورزش گلف ابراز خرسندی کردوبیان داشت: حمایت از ورزش با وجود دریافت نکردن بودجه از سازمان مربوطه نشان دهنده توانمندی یک مدیر موفق است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مجمع انتخاباتی هیئت گلف کریم لقمانی برای مدت چهار سال سکان هدایت گلف فارس را در دست گرفت.