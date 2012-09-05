استان قزوین نیازمند مدیران کارآمد و جسور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهارداشت: انتظار مدیران دستگاهها از دستگاههای نظارتی این است که نقش راهنما و مشاور را برای دستگاهها ایفا کنند تا از اتلاف سرمایه های مادی و بویژه سرمایه های انسانی چلوگیری شود.



وی افزود: پیشگیری از وقوع هرگونه تخلف احتمالی در دستگاهها نیازمند آموزش و راهنمایی مدیران است و دیوان محاسبات باید از موضع اصلاح و خیرخواهی برای به حداقل رساندن اشتباه و انحراف دستگاهها برنامه ریزی و تلاش کند.



استاندار با تأکید بر رعایت قانون از سوی مدیران دستگاههای اجرایی تصریح کرد: مدیران باید از حضور قانونی دستگاه های ناظر در مجموعه اداری خود استقبال کنند و حداکثر همکاری و تشریک مساعی را با آنها انجام دهند.



وی با ارائه گزارشی از قابلیت ها و توانمندی های استان قزوین گفت: قزوین با دارا بودن یک درصد از مساحت کشور حدود پنج درصد در اقتصاد ملی نقش دارد و با دارا بودن مزیت های سرمایه گذاری و مدیران و نمایندگان خدوم مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.



عجم بیان کرد:‌ استان قزوین با دارابودن قدمت تاریخی، سیاسی و فرهنگی به مدیرانی کارآمد،‌ دلسوز و جسور نیاز دارد که مسیر توسعه و پیشرفت استان را تسریع کنند.



استاندار در پایان اظهارداشت: سالانه بین 300 تا 400 میلیارد تومان اعتبار در محورها و بخش های مختلف استان قزوین جذب و هزینه می شود که ممکن است در چند مورد تخلفات سهوی از قانون نیز اتفاق بیفتد اما حقیقت آن است که اکثر مدیران استان، قانون را رعایت می کنند و حافظ و پاسدار آن هستند.



اسناد بالادستی مسیر توسعه استان را مشخص می کند



استاندار قزوین یادآورشد: اسناد بالادستی استان و کشور مسیر حرکت را تعیین کرده و مدیران می دانند چه باید بکنند و اسنادی مانند چشم انداز توسعه، افق 20 ساله، برنامه پنجم و آمایش سرزمینی که استان قزوین تنها استانی است که اسناد آمایش را تهیه کرده مسیر توسعه را هموار می کند.



عجم تصریح کرد: استان قزوین مزیتهایی دارد که اقبال عمومی برای توسعه را در این منطقه فراهم کرده است.



استقبال از حضور دستگاههای نظارتی



استاندار همچنین گفت: مدیران استان به دستگاههای نظارتی باید به عنوان یک بانک اطلاعاتی مفید و جامع نگاه کنند و از جایگاه مشاوره ای آنها بخوبی بهره مند شوند.



وی افزود: نباید از حضور قانونی دیوان محاسبات و بازرسی گریزان باشیم بلکه لازم است فاصله دستگاه با ناظر را به حداقل کاهش دهیم.



عجم گفت: توقعات مردم از مسئولان زیاد است و تلاش شده به اکثر آنها پاسخ داده شود اما از دستگاههای نظارتی انتظار داریم به موقع حاضر شوند و با آموزش، تذکر و یادآوری از انحراف و خطا جلوگیری کنند.



وی بیان کرد: به کار پیشگیرانه در دیوان محاسبات اعتقاد داریم تا کارها بر اساس قثانون پیش برود.



استاندار قزوین اظهارداشت: نیروی انسانی و مدیران به منزله سرمایه ارزشمند کشورند که باید جایگاه آنها بخوبی حفظ شود.



در این مراسم ضمن تقدیر از سعید ستاری مدیرکل سابق، محمد رضا قنبری به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان قزوین معرفی شد.

در مراسم معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان،‌ حمیدرضا تیموری معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه، محمد امین رحیمی دادستان دیوان محاسبات، احمد عجم استاندار، داود محمدی، حجت الاسلام مرتضی حسینی ورجب رحمانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان سیاسی امنیتی، عمرانی و منابع انسانی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی نیز حضور داشتند.