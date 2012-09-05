تشریح اقدامات وزارت بهداشت در اجلاس تهران/ اعزام 62 نفر به بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن آقاجانی روز چهارشنبه در نشست خبری به تشریح فعالیتهای وزارت بهداشت در جریان برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه در طول برگزاری اجلاس مشکل جدی و صدمه خاصی به وجود نیامد و در بخشهای مختلف و در درمانگاههایی که در سالن همایش، اجلاس و تالار ضیافت دایر شده بود، 425 نفر مراجعه کننده داشتیم.

وی افزود: به درمانگاه بزرگی که در نمایشگاه مستقر بود 780 نفر مراجعه کردند و افرادی که به اورژانس تهران مراجعه کردند 336 مورد گزارش شده است.

مدیر کل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت بهداشت تصریح کرد: از کل تعداد اعزامها از مراکز درمانی مستقر در اجلاس به بیمارستانها، 23 نفر از محل نمایشگاه بودند که 6 نفر بستری شدند و مابقی به صورت سرپایی مداوا شدند.

آقاجانی ادامه داد:‌ از افرادی که به اورژانس مراجعه کردند 39 اعزامی به بیمارستانها داشتیم که 2 مورد نیاز به بستری چند روزه داشتند.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر افرادی که در طول برگزاری اجلاس به مراکز درمانی و درمانگاههای مستقر مراجعه کردند بیشتر کادر برگزاری و مسئولان امنیت بوده اند.

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه میهمانان اجلاس ویترینی از ظرفیت خدمات درمانی کشور را در طول برگزاری اجلاس مشاهده کردند، ‌گفت: ‌637 نفر پرسنل درمانی غیر از بیمارستانها در طول برگزاری اجلاس خدمات درمانی را ارائه دادند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از کشورها طی این مدت خواستار مبادلات دانشجویان علوم پزشکی بین دو کشور و نیز اعزام دستیاران تخصصی خود به ایران شدند.

آقاجانی اظهار داشت:‌ از حدود یک ماه قبل کمیته ای در این خصوص تشکیل شده و بیمارستانهایی که تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی هستند، ستاد فوریتها و اورژانس کشور در حالت آماده باش کامل بودند.

وی افزود: در قسمت ورودی فرودگاه بین المللی امام خمینی، تیمهای پزشکی مستقر شده همچنین تیمهایی در مسیر اسکورت مهمانان نیز اندیشیده شده بود. همچنین در محل اجلاس،‌ محل برگزاری همایشها، تالار ضیافت و کاخ سعدآباد امکانات کافی برای خدمات اورژانسی و حتی اتاق عمل قرار داشت.

مشاور وزیر بهداشت گفت: 6 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 2 دستگاه اتوبوس دارای تجهیزات آزمایشگاهی و یک دستگاه اتوبوس مجهز به اتاق عمل در محل برگزاری اجلاس مستقر شده بود.

وی ادامه داد:‌ برای اینکه از امنیت غذایی میهمانان مطمئن شویم تیمهایی متشکل از بازرسان و کارشناسان وزرات بهداشت برای بازرسی از هتلها و ‌نحوه طبخ غذا در حالت آماده باش بودند تا از امنیت غذایی مهمانان اطمینان کامل حاصل شود.

آقاجانی بیان کرد: در هتلهایی که سران حضور داشتند تیم پزشکی متشکل از متخصصان قلب، طب اورژانس و جراح عمومی مستقر بوده و در هتلهایی که درجات بعدی مانند کارشناسان حضور داشتند پزشک متخصص طب اورژانس را مستقر کردیم.

مدیر کل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت بهداشت اظهار داشت: انجام آزمایشاتی که به صورت اورژانس برای تشخیص مسائل حاد مانند سکته نیاز بود در همه هتلهایی که میهمانها حضور داشتند وجود داشت و در زمان برگزاری اجلاس بیمارستان ها در حال آماده باش کامل قرار داشتند.

آقاجانی افزود: 150 مورد بازدید در طی برگزاری اجلاس از بیمارستانهای خصوصی و دولتی در تهران صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیماران جهت مداوا به خارج از کشور اعزام نمی شوند، ‌گفت: اعزامی به خارج از کشور تقریبا نزدیک به صفر است.

مشاور وزیر بهداشت در پایان افزود: فعالیتهای کادر بهداشت و درمان در طول برگزاری اجلاس عدم تعهد نگاهها را نسبت به فعالیتهای وزارت بهداشت تغییر داد و میهمانان از ظرفیتهای پزشکی کشور مطلع شدند.