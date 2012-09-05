نوسازی مینی بوس های فرسوده خط آبیک - قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ اعلایی در جلسه شورای حمل و نقل و بهبود ترافیک شهرستان آبیک که ظهر چهارشنبه با حضور علی یحیی پور شهردار آبیک، محمد الیاسی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، حمید بغدادی معاون فرماندار و اعضای شورای شهر آبیک در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد بر احداث دوربرگردان بلوار انتهای شهر آبیک تأکید کرد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر فقدان دوربرگردان استاندارد در این مسیر موجب تخلفات بسیاری از سوی برخی از رانندگان می شود که خطرات بسیاری را به همراه دارد.

اعلایی، شیب شش درصدی این بلوار را یکی از موانع احداث دوربرگردان در این مسیر عنوان کرد و افزود: با توجه به نمونه های مشابه در استان های دیگر و احداث دوربرگردان در بلوارهایی با شیب 10 درصد ما نیز می توانیم در این بلوار دوربرگردان استاندارد ایجاد کنیم.



این مسئول همچنین در خصوص مینی بوس های فرسوده آبیک به قزوین بیان کرد: نوسازی مینی بوس های آبیک به قزوین برای ایمن سازی و همچنین پاسخ به درخواست مردم و دانشجویان شهرستان آبیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی، از آمادگی چند بانک برای ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان مینی بوس های خط آبیک به قزوین خبر داد و بیان کرد: همه شرایط برای نوسازی مینی بوس های فرسوده آبیک به قزوین فراهم شده است.

فرماندار آبیک عنوان کرد: ساماندهی تاکسی های فرسوده نیز در دستور کار شورای حمل و نقل و بهبود ترافیک شهرستان آبیک قرار دارد و این موضوع با جدیت دنبال می شود.

اعلایی در پایان گفت: زندگی شهری ایجاب می کند هماهنگی لازم بین همه شهرهای استان در بحث ترافیکی ایجاد شود و 36 بند سند تنظیم شده از سوی شورای سیاست گزاری ترافیک استان زمینه را برای این هماهنگی ایجاد کرده است.