به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر طلاب نوورود که وارد مقطع عمومی سطح دو (کارشناسی) می‌شوند، 33 هزار و 800 طلبه هم اکنون در این مقطع مشغول به تحصیل هستند.

تعداد مدارس علمیه سطح دو (کارشناسی) حوزه‌های علمیه خواهران287 باب است و این تعداد، مدارس علمیه‌ای هستند که زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فعالیت می‌کنند.

با توجه به اینکه تعداد اندکی از مدارس علمیه خواهران کشور متقاضیان را با مدرک سیکل پذیرش می‌کنند،‌ از میان متقاضیان، 187 نفر دارای مدرک سیکل به این مدارس راه یافته‌اند و سایر داوطلبان با حداقل مدرک دیپلم بوده‌اند که 7هزار و 893 نفر از آنها در شیوه حضوری، 191در شیوه نیمه‌‌حضوری و هزار و 286 نفر در شیوه پاره‌وقت قبول شده‌اند.

همچنین تعداد طلابی که امسال وارد مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه های علمیه خواهران خواهند شد 936 نفر هستند که این افراد پس از قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه به این مقطع وارد می‌شوند و در کنار 3هزار و 974 طلبه دیگر که در این مقطع مشغول به تحصیل هستند، به فراگیری علوم دینی خواهند پرداخت.

تعداد واحدهای حوزوی سطح سه(کارشناسی ارشد) در زیرمجموعه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نیز 44 واحد خواهد بود که تحصیل طلاب در مقطع سطح سه در سه شیوه حضوری، نیمه‌حضوری و غیرحضوری انجام می‌گیرد.

در شیوه حضوری اسامی 593نفر قبول‌شده نهایی اعلام شده است که از این میان 271 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی، 158 نفر در رشته فقه و اصول، 10 نفر در رشته فلسفه اسلامی و 26 نفر در رشته تاریخ اسلام معرفی شده‌اند.

تعداد طلاب قبول‌شده در شیوه نیمه‌حضوری 87 نفر است که از این میان 69 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی و 18 نفر در رشته فقه و اصول پذیرفته شده‌اند.

در همین حال 256 نفر در شیوه غیرحضوری سطح سه حوزه‌های علیمه خواهران قبول شده‌اند و از میان این عده 103 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی، 103 نفر در رشته فقه و اصول و 50 نفر در شته تاریخ اسلام پذیرفته شده‌اند.