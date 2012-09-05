پرداخت مالیات یک فریضه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری قبل از ظهر چهارشنبه در بیست و نهمین همایش سراسری انجمن های اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دانشگاه قم با اشاره به عدم پرداخت مالیات از سوی برخی از اقشار پردرآمد افزود: این یک مشکل بزرگ است و باید توجه داشت که پرداخت مالیات امروز یک فریضه است.



وی با ابراز اینکه اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است تاکید کرد: ما باید خود را از این وابستگی جدا کنیم.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم اضافه کرد: استفاده از مالیات یکی از راه های قطع وابستگی اقتصادی ما به نفت است.



وی اذعان داشت: اگر تنها هشت درصد مالیات از مردم اخذ شود نیاز به نفت نخواهیم داشت.



حجت الاسلام عرب انصاری ابراز کرد: قوانین ما در این زمینه محکم نیست و در زمینه آموزش نیز قدم درست برنداشته ایم.



وی با بیان اینکه نبض اقتصاد کشور در دست سازمان امور مالیاتی است گفت: همه سازمان ها باید به کمک سازمان امور مالیاتی بیایند و این سازمان را در جهت رسیدن به اهدافش یاری کنند.



انجمن‌های اسلامی در معماری انقلاب نقش اساسی داشتند



معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: انجمن های اسلامی در معماری انقلاب نقش اساسی و بزرگی داشتند و کسی که در معماری انقلاب نقش داشته و در مسیر حراست انقلاب کار کرده است بسیاری جدی تر از سایر گروه ها و اقشار خواهد بود.



وی از قم به عنوان شهری منحصر به فرد یاد کرد و بیان داشت: این امر شرافتی ذاتی برای قم ایجاد می کند و بلاها و گزندها از قم دور است و این سرنوشت و آینده قم خواهد بود.



حجت الاسلام عرب انصاری افزود: انجمن های اسلامی نقش عظیم ماندگاری در تمامی عرصه ها در کشور داشته و این انجمن‌ها یکی از معدود تشکل‌هایی هستند که ریشه اش به پیش از انقلاب باز می گردد.



وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل انجمن های اسلامی همواره دست های پلیدی برای تضعیف انجن های اسلامی تلاش کرده اند تا این چراغ نورانی را کم سو کنند و این مسئله فقط به دلیل مسئولیت پذیری و نحوه تاثیرگذاری انجمن های اسلامی بود که آنها در دوره های اول انقلاب یک تنه کار بسیاری از سازمان ها را انجام می داد.



معاون استاندار قم با ابراز اینکه باید روحیه مسئولیت پذیری را به دیگران و نسل های آینده منتقل کنیم اظهار امیدواری کرد: این نهاد مقدس را به روزهای خوش مسئولیت پذیری اش باز گردانیم.



وی با اشاره به برگزاری اجلاس سران غیرمتعدها در ایران گفت: آمریکا و صهیونیست لابی کردند که کشورها به اجلاس عدم تعهد در تهران نیایند، علی رغم همه فشار استکبار جهانی پس از برگزاری افتخاری بزرگ نصیب ما شد.