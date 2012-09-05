ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری استان البرز تشکیل شد

به گزارش خبرنگارمهر، ظهر چهارشنبه جلسه ستاد " صیانت" با حضورسعید جابری انصاری دبیر ستاد صیانت و حمایت از محصولات سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی ابراهیمی مدیرکل ارشاد البرز ونمایندگان دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز تشکیل شد.

دراین نشست فعالیت های اصلی این ستاد و روند اجرای آن در حوزه های فرهنگ سازی، قانون مداری ، نظارت و بازرسی محصولات فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین ضرورت تشکیل این ستاد در استان البرز که بارانداز عرضه و تولید انواع محصولات فرهنگی غیر مجاز است و به نوعی رکورد دار توزیع محصولات فرهنگی در کشور محسوب می شود مورد ارزیابی قرار گرفت.

این ستاد از امروز رسماً در این استان آغاز بکار کرد و با استقبال قابل توجهی نیز مواجه شد مقرر گردید تا روند عملکرد عرضه کنندگان محصولات غیر مجاز و حتی مجاز درهر دوره مورد ارزیابی قرار داده شده و در قالب گزارش هایی نیز به دبیر این ستاد ارائه گردد.

تکثیر محصولات غیرمجاز و بازی های رایانه ای ممنوعه از جمله مواردی بوده است که از بدو تشکیل این ستاد در استانها رصد شده و البرز در این دو حوزه آمار بالایی داشته است.

یکی از اهداف این ستاد ساماندهی و یکپارچه سازی امرمبارزه با محصولات فرهنگی و هنری غیرمجاز است و عزم جدی برای حمایت و صیانت از آثار فرهنگی و هنری و مبارزه با محصولات فرهنگی غیر مجاز در وزارت فرهنگ و ارشاد سلامی اتخاذ شده است.