به گزارش خبرنگار مهر، عباس مرشدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی سوانح و حوادث اظهار داشت: استان بوشهر با 707 کیلومتر مرز آبی، آب و هوایی گرم و مرطوب، وجود گرد و غبار، خشک و کم‌بارش، مناطقی با شرایط دمایی زیرصفر و وجود بادهای غالب شمالی و جنوبی یک منطقه حساس و ویژه در بحث تشعشات هسته‌ای به شمار می‌رود.

دبیرخانه کارگروه عملیاتی تخصصی بهداشت و درمان درسوانح و حوادث غیرمترقبه استان بوشهر افزود: زیرزمین یک محل امن برای حفاظت دربرابر تشعشعات هسته‌ای بوده و هرچه‌قدر به ارتفاع منفی از سطح زمین حرکت کنیم آسیب‌های هسته‌ای کمتر می‌شود.

وی استفاده از قرص یدیدپتاسیم یا کلسیم را برای پیشگیری از تشعشعات پرتویی بر روی بدن درمناطق دارای نیروگاههای هسته ای لازم و ضروری دانست و اضافه کرد: همان اندازه که علم و تکنولوژی پیشرفت می کند ما هم برای سوانح وحوادث باید برنامه‌ریزی داشته باشیم و خودمان را آماده مقابله با حوادث و بلایای طبیعی کنیم.

برگزاری مانور استانی در هفته بلایای طبیعی



مرشدی به درپیش بودن یک مانور استانی در مهرماه در هفته بلایای طبیعی اشاره کرد و افزود: تمام دیدگاه‌ها در استان به حوزه سلامت معطوف شده و ما به عنوان مدیران بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غیرمترقبه بایستی توان علمی و تخصصی خود را افزایش داده و آمادگی لازم برای انجام مانورهای پیش رو را داشته باشیم.

وی تهیه یک پروپوزال برای برنامه‌ریزی مناسب را ضروری دانست و تاکید کرد: پروپوزال‌نویسی در برنامه سوانح و حوادث استان یک کار جدید بوده و شهرستان دیلم جزو شهرستان‌هایی است که برای پروپوزال‌نویسی انتخاب شده است.

کارشناس ستاد حوادث غیرمترقبه استان تصریح کرد: موضوع پروپوزال نویسی که انتخاب شده رخدادها و رویدادهای هسته ای پرتویی است که در چهار محور باید به تشریح و تفصیل آن بپردازیم.

مرشدی نوشتن کلیاتی در خصوص انرژی هسته‌ای، کمربندها و محورهای امنیتی و ایمنی، تامین قرص یدیدپتاسیم یا کلسیم و تمهیدات و اقدامات لازم با محوریت‌های انسانی را چهار محور اصلی این پروپوزال دانست.

وی بیان داشت: در تهیه و طراحی پروپوزال باید تجهیزات و وسایل مورد نیاز، رعایت استانداردها، فاکتور جمعیتی، بعد مسافتی و فاصله چشمه پرتو و برآورد و پیش‌بینی بودجه‌ای دیده شود.

کارگروه تخصصی سوانح و حوادث با حضور اعضای تیم مدیریتی شبکه بهداشت و درمان دیلم در سالن کنفرانس شبکه بهداشت برگزار شد.