مسابقات "کشتی پهلوانک های کشور" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت کشتی پهلوانی و زورخانه ای خراسان رضوی گفت: مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانک های کشور در مشهد برگزار می شود.

داوود علیزاده اظهارکرد: این رقابت ها روزهای 18 و 19 شهریورماه سال جاری در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار می شود.

وی زمان وزن کشی نفرات شرکت کننده را روز جمعه17 شهریورماه جاری در محل خانه کشتی مشهد اعلام کرد و اظهار داشت: در این مسابقات 180 ورزشکار در قالب 14 تیم از استان های مختلف سراسر کشور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

اعزام تیم تکواندو خردسالان خراسان رضوی به رقابت های قهرمانی کشور

رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی از اعزام تیم های تکواندو خردسالان دختر و پسر استان به مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

محمد فاطمی نسب اظهار داشت: رقابت های مذکور در بخش پسران و دختران رده سنی خردسال پایان هفته جاری در تهران برگزار خواهد شد و تیم های تکواندو استان به این مسابقات اعزام می شوند.

رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی با اشاره به برگزاری 4 دوره مسابقات تکواندو قهرمانی استان از ابتدای امسال تاکنون اظهار داشت: این رقابت ها در دو بخش آقایان و بانوان در تمامی رده های سنی برگزار شد و نفرات اول و دوم به اردوی تیم تکواندو استان فراخوانده شدند.

اجرای طرح استعدادیابی از اولویت های ورزش گناباد

رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت: اجرای طرح استعدادیابی از اهداف مهم و اولویت های این اداره است که در صورت اجرا و همچنین پرداختن به امر آموزش و تمرین در سطح شهر و روستاها، آینده درخشانی برای ورزش شهرستان قابل پیش بینی است.

حسین شاهدوست با اشاره به پروژه عمرانی- ورزشی سالن شنا این شهرستان اظهار داشت: احداث این سالن رو به اتمام است و امیدوارم در ایام فجر به بهره برداری برسد.

شاهدوست در مورد احداث سالن ورزشی چند منظوره 5 هزار نفری شهرستان گناباد گفت: در سفر ریاست جمهوری به شهرستان خواستار تخصیص بودجه برای اجرای این پروژه شدیم که هنوز نتیجه خاصی حاصل نشده است.

بانوان جودوکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

دو بانوی جودوکار خراسان رضوی به دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی در رده سنی نوجوانان و جوانان دعوت شدند.

سحر افراسیابی جودوکار وزن 63+ کیلوگرم رده سنی نوجوانان و زهرا سلیمانی جودوکار جوان وزن 44 کیلوگرم هر دو از باشگاه صالحین حوزه 26 حضرت زهرا (س) روستای قرقی مشهد به اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور فراخوانده شدند.

این اردو از 18 تا 30 شهریور ماه در مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد استان لرستان به منظور آمادگی هر چه بیشتر تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا برگزار می شود.

گفتنی است این مسابقات مهرماه امسال در کشور چین تایپه انجام خواهد شد.

اعزام 4 ورزشکار از خراسان رضوی به مسابقات قهرمانی بوکس کشور

پس از برگزاری مسابقات بوکس انتخابی نوجوانان خراسان رضوی چهار ورزشکار اعزامی به رقابت های قهرمانی کشور مشخص شدند.

محمد ممتازی در وزن 46 کیلوگرم، آرش سعیدی در وزن 48 کیلوگرم، رضا رهنما در وزن 60 کیلوگرم و محمد بنی اقبال در وزن 80 کیلوگرم به مربیگری مسعود شاپوری و جواد تقدیسی اعضای تیم بوکس استان را تشکیل می دهند.

بنا بر این گزارش، مسابقات قهرمانی بوکس نوجوانان کشور روزهای 18 تا 24 شهریورماه سال جاری در شهر زنجان برگزار می شود.

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری استقامت در مشهد

از سوی هیأت دوچرخه سواری خراسان رضوی یک دوره مسابقات دوچرخه سواری کورسی در ماده استقامت برگزار می شود.

این رقابت ها به مناسبت گرامیداشت شهدای 17 شهریور از ساعت 7 صبح روز جمعه 17 شهریورماه سال جاری در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

بنا بر این گزارش، دوچرخه سواران شرکت کننده مسیر 113 کیلومتری محور مشهد- قوچان را رکاب خواهند زد.