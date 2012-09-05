هنر زمانی باارزش است که در خدمت کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، عبد الله اصغرپور امروز چهارشنبه در جمع هنرمندان این شهرستان با اشاره به انواع هنرهای معمول در جهان از جمله هنر هالیوودی و هنر ضد اخلاقی گفت: هنر زمانی ارزشمند است که در جهت تقویت اعتقادات دینی و توسعه و گسترش ارزشهای اسلامی و اخلاقی و انقلاب باشد قالبهای این هنر می تواند در شکل شعر، خوشنویسی، عکاسی، تئاتر و غیره تجلی یافته و به نسل های جدید انتقال یابد.



فرماندار کلیبر در ادامه افزود: هر کس در هر نقطه از جغرافیای خاکی به منطقه ای تعلق خاطر دارد و حس وطن دوستی در همه جا بد نیست منتهی باید زیباییها و مزیت های آن منطقه را در قالب هنر به دیگران شناساند و هنرمندان ما در پرداخت موضوعات جهت برجسته تر کردن شهرستان در کشور و دنیا خوب عمل کرده اند.



وی به توانایی ها ونکته سنجی های هنرمندان و تاثیر هنر در انتقال مفاهیم در آحاد مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: باید قدردان این قشر از جامعه باشیم قشری که در توسعه شهرستان با توجه به تواناییهای خدادادی می تواند موثر عمل کنند.



اصغرپور با اشاره به اینکه هنرمند تفکرساز است تکلیف هنرمندان بومی را در نشان دادن طبیعت و زیبایی های خیره کننده منطقه در تمام قالب های هنری بسیار حائز اهمیت عنوان کرد .



فرماندار کلیبر به نبود مجتمع فرهنگی و هنری در شهرستان اشاره کرده و گفت: خوشبختانه مشکل خرید زمین حل شده و زمین مورد نیاز در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار گرفته است که امیدواریم تا پایان دولت دهم پروژه احداث این مجتمع نیز عملیاتی گردد.